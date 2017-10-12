موعد المباراة في إياب نصف نهائي دوري الأبطال على ملعب الجيش ببرج العرب يوم 22 الجاري

سامي عبدالفتاح

أكد هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، انه لن يعيد تجربة إيقاف مسابقة الدوري المصري، التي حدثت مع الراحل محمود الجوهري عام 1990، من أجل استعداد المنتخب المصري لمشاركة في المونديال الروسي، وأكد ان مسابقة الدوري مستمرة لنهايتها، لأنها خير إعداد للمنتخب، كما ان القوام الأكبر للمنتخب من اللاعبين المحترفين، حوالي 18 لاعبا، فكيف نوقف مسابقة الدوري ويكون الإعداد للاعبين المحليين فقط، كما ان مسابقة الدوري مرهونة بتعاقدات مع شركات راعية، ولدينا تعليمات من الاتحاد الدولي (الفيفا) بإنهاء المسابقات المحلية قبل انطلاق النهائيات بفترة كافية للإعداد.

وكشف أبوريد عن ان ينتظر خلال الاسبوع المقبل الدعوة لاجتماع مع م.شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء الأسبوع المقبل لاتخاذ قرار بعودة الجماهير إلى المدرجات في مباريات الدوري، في حضور كل من وزيري الداخلية والشباب والرياضة، لتكون الجماهير حافزا في رفع مستوى اللعبة، خاصة بعد تحسن السلوك الجماهيري في كل مباريات المنتخب، والاهلي في بطولة الأندية الأفريقية، وقال أبوريدة: «من الصعب بعد وصول المنتخب الوطني لكأس العالم بروسيا 2018، أن يستمر الدوري بدون جماهير، مشيرا إلى أنه اتفق مع م.خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة على عقد جلسة مع رئيس الوزراء لعودة الجماهير إلى الملاعب.

واستقر مجلس إدارة اتحاد الكرة على سفر الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب ومعه محمود فايز مدرب الفراعنة برفقة هاني أبوريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة إلى روسيا لحضور قرعة المونديال المقرر إجراؤها في الأول من ديسمبر المقبل.وفي هذا الإطار تلقى الأهلي موافقة رسمية من وزارة الداخلية على زيادة الحضور الجماهير لمباراة الاهلي مع النجم الساحلي الى 40 ألف مشجع.

وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» موعد المباراة بإياب نصف نهائي دوري الأبطال، على ملعب الجيش ببرج العرب يوم 22 الجاري. وفاز النجم الساحلي، على الأهلي في لقاء الذهاب في سوسة (2-1).

أقام النادي الأهلي، حفلا لتكريم لاعبيه الدوليين بعد تأهل منتخب مصر لنهائيات مونديال روسيا 2018 بمقر، بحضور محمود طاهر رئيس مجلس إدارة الأهلي، والجهاز الفني للمنتخب بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، وهاني أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة.

«أعيدوا أبوتريكة للمونديال»

وتفاعل محمد أبوتريكة، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، مع هاشتاج «أعيدوا أبوتريكة للمونديال» التي روجها بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي من محبيه وجماهيره لعودته للملاعب وقيادة منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2018، رغم اعتزاله منذ 4 سنوات تقريبا.

وقال أبوتريكة في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»: «مشاعر طيبة أشكركم عليها ولكن الواقعية أفضل ونحن لا نسرق مجهود الآخرين فهؤلاء الرجال يستحقون التواجد وحدهم في هذا الحدث».

مرسي يعتذر لكوبر

قال هيكتور كوبر ان باب المنتخب المصري مفتوح أمام المهاجم باسم مرسي، بشرط ان يعود الى مستواه والالتزام في كل شيء. وقدم باسم مرسي مهاجم نادي الزمالك اعتذارا لـ «كوبر» على الهواء من خلال مداخلة تلفزيونية بحضور كوبر، معترفا بأنه أخطأ في حق المنتخب والجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، وجدد اعتذاره للجميع.

واستبعد كوبر مهاجم الفريق الأبيض خلال المرحلة الماضية، من قائمة المنتخب، وتحديدا منذ مباراة غانا في الجولة الثانية من تصفيات مونديال روسيا 2018، التي انتهت بفوز الفراعنة بهدفين.

الأهلي يواجه الاتحاد

يعود اليوم فريق الاهلي الى سباق الدوري، حيث يواجه فريق الاتحاد السكندري ضمن الجولة الخامسة من المسابقة، وذلك في التاسعة مساء بتوقيت الكويت، ولم يلعب الأهلي سوى مباراة واحدة لانشغاله بارتباطاته في البطولة الأفريقية، وتسبق مباراة الفريقين الكبيرين، مباراتان أخريان، الأولى بين المقاولون العرب والأسيوطي، والثانية بين مصر المقاصة والمصري.