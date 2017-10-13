القاهرة - سامي عبدالفتاح

تحول اهتمام جماهير الكرة المصرية من المنتخب الوطني، الذي تأهل الى المونديال وحقق حلمها بعد غياب قسري استمر 28 عاما، الى سباق الدوري، الذي عاد الى مفاجآته وغرائبه، حيث شهدت الجولة الخامسة تعثرا جديدا لفريق وادي دجلة بالتعادل أمام النصر، ومثله فعل سموحة أمام بتروجيت، فيما تمسك فريق الرجاء المطروحي بذيل الترتيب وتلقى خسارة جديدة أمام الداخلية.

وتختتم الجولة اليوم بثلاث مباريات كبرى، حيث يستضيف الإسماعيلي فريق الإنتاج الحربي، وينزل الزمالك ضيفا على طنطا، والختام سيكون بلقاء طلائع الجيش مع انبي.

ففي واحدة من المباريات الغريبة، اقتنص فريق النصر الصاعد من القسم الثاني تعادلا في الوقت القاتل من أنياب مضيفه وادي دجلة

(1-1) على ستاد الدفاع الجوي في الجولة الخامسة من الدوري المصري لكرة القدم.

تقدم وادي دجلة بهدف سجله البوركيني يوسف أوتارا في الدقيقة (31)، وتعادل النصر بهدف قاتل سجله أحمد حسن في الدقيقة (90+3)، ورفع وادي دجلة رصيده إلى 4 نقاط في المركز الـ 13 بقيادة مدربه أحمد حسام ميدو، كما ارتفع رصيد النصر إلى 3 نقاط في المركز الـ 14 بقيادة مدربه سيد عيد.

ورفع بتروجيت رصيده، بقيادة مديره الفني محمد يوسف، إلى 6 نقاط في المركز السادس، وارتفع رصيد سموحة بقيادة مديره الفني التشيكي فرانز شتراكا إلى 9 نقاط في المركز الثالث.

ورفع الداخلية رصيده إلى 7 نقاط في المركز السابع، بينما ظل الرجاء بلا نقاط في المركز الثامن عشر والأخير.