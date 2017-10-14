القاهرة - سامي عبدالفتاح

تميزت مباريات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري لكرة القدم بالمفاجآت والأزمات، فحول المصري تأخره بهدف أمام المقاصة الى الفوز 3-2، واستعاد قمة جدول الترتيب، فيما تراجع المقاولون المتصدر بعد تعادل مخيب للآمال أمام الأسيوطي القادم من القسم الثاني.



أما مباراة الأهلي والاتحاد السكندري فقد شهدت فوزا متوقعا للأحمر بهدفين نظيفين، ولكنها شهدت أيضا انفجارا جديدا للعلاقة بين المدرب البدري ولاعبه عماد متعب، عندما رفض الأخير اللعب بديلا في الدقائق الأخيرة بديلا للمغربي أزارو، وألقى بقميصه على الأرض، وهذه صورة كربونية لموقف سابق في الموسم الماضي، نال عليه متعب عقوبة مشددة.



ومن هذا المشهد ستكون البداية، حيث شن المدير الفني للأهلي، حسام البدري، هجوما حادا ضد متعب، بسبب واقعة رفضه المشاركة كبديل، وقال بعد المباراة والفوز، إن التقاليد الخاصة بالأهلي يجب احترامها، والأمور كلها في يد مجلس إدارة النادي.



وأوضح البدري، ان لاعبي الأهلي قدموا مباراة قوية، لكنهم لم يستغلوا الفرص السهلة التي سنحت لهم.



ورفض متعب المشاركة كبديل في الدقيقة 83 على حساب أزارو، اعتراضا على قلة الوقت الممنوح له، ليثور البدري ويشرك أكرم توفيق لاعب الوسط بدلا منه. وأجرى البدري، اتصالا هاتفيا برئيس النادي محمود طاهر، عقب اللقاء مباشرة، خاصة ان الأخير حضر اللقاء بستاد السلام، وأبلغه بما فعله عماد متعب، وطالبه باتخاذ قرار ضد اللاعب. وتخطى الأهلي، عقبة ضيفه الاتحاد السكندري بهدفين دون رد على ستاد السلام، في الجولة الخامسة.



وسجل ثنائية الأهلي، النيجيري جونيور أجاي في الدقيقة 43، وحسين السيد في الدقيقة 80 من عمر اللقاء. وارتفع رصيد الأهلي حامل اللقب إلى 4 نقاط، محتلا المركز الثالث عشر وله 3 مباريات مؤجلة، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند 6 نقاط في المركز التاسع.



واتسمت المباراة بكثرة الفرص الضائعة، وشهد اللقاء سيطرة أهلاوية في أغلب الفترات، وشهدت المباراة، حالة طرد من نصيب هشام شحاتة الظهير الأيسر للاتحاد في الدقيقة الأخيرة.



اقتنص المصري فوزا مهما على حساب المقاصة، بنتيجة 3-2، واعتلى المصري بذلك صدارة الدوري، بقيادة مدربه حسام حسن، برصيد 12 نقطة، فيما تجمد رصيد المقاصة، بقيادة مدربه مؤمن سليمان، عند نقطة واحدة.



وتعادل الأسيوطي سبورت، مع ضيفه المقاولون العرب، بهدف لكل منهما.



ورفع المقاولون رصيده بهذا الفوز، إلى 11 نقطة، فيما رفع الأسيوطي رصيده إلى 5 نقاط في المركز الحادي عشر.