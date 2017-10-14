الرياض - خالد المصيبيح

تستكمل اليوم لقاءات الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين بثلاثة لقاءات، فيحل الاهلي ثاني الترتيب ضيفا ثقيلا على الشباب في الرياض في لقاء أخذ في السنوات الاخيرة منعطفا تنافسيا بين الفريقين وباتت لقاءاتهما تشكل حدثا جماهيريا مطلوبا.

ويبحث الاهلي عن تعزيز موقفه في الترتيب وتصدر الفرق في حال فوزه مؤقتا بحكم ان الهلال لن يلعب في هذه الجولة، فيما سيدخل الشباب اللقاء بحثا عن تعويض خسارته السابقة من النصر.

ولقاء اليوم للشباب هو الاول مع مدربه الجديد الاورغوياني كارينيو وان كان سيواجه حرجا في دفاع فريقه بسبب غياب اثنان من ابرز عناصره هما: الجزائري جمال بلعمري المصاب والموقوف عبدالله الفهد. وفي لقاء آخر، يتوجه الباطن الثالث الى الدمام لمواجهة الاتفاق العاشر.

ويسعى الباطن الى العودة الى مركزه الثاني بعد ان خسر 5 نقاط في آخر لقاءين بعد بداية رائعة، فيما سيكون الاتفاق في فرصة لإعادة البسمة لجماهيره بعد ان تلقى 3 هزائم متتالية ادت الى تراجعه في الترتيب، وسيبحث عن استعادة نغمة الفوز التي غابت عنه منذ الجولة الاولى.

وأخيرا في المجمعة لقاء من نوع خاص وهو الأول في تاريخهما في الدوري السعودي ويعتبر «ديربي» عندما يلتقي الفيصلي والفيحاء في قمة خاصة.

وحشد الفريقان كامل استعدادهما للقاء وسط حضور جماهيري غفير متوقع لمشاهدة اللقاء الأول تاريخيا بين الفريقين، ويبحث الفيصلي عن تعزيز موقفه في المقدمة، فيما يسعى الفيحاء إلى التقدم خطوة في سلم الترتيب.