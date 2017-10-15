الرياض ـ خالد المصيبيح

أصدرت اللجنة الأولمبية السعودية ممثلة برئيسها تركي آل الشيخ استحداث سبعة اتحادات جديدة وهي الاتحاد السعودي للرياضات الذهنية والإلكترونية والاتحاد السعودي للمنطاد والاتحاد السعودي لرماية الاطباق الطائرة والاتحاد السعودي للامن الالكتروني والبرمجيات والاتحاد السعودي للقدرة والتحمل والاتحاد السعودي للشطرنج.

كما تم إعفاء 12 رئيسا من رؤساء الاتحادات الرياضية من مناصبهم وعين 13 رئيسا جديدا.

وأعلن عن تعيين اول رئيسة لاتحاد سعودي في تاريخ الرياضات السعودية وهي ريما بنت بندر بن سلطان رئيسا للاتحاد السعودي للرياضات المجتمعية.

من جهة اخرى، تختتم اليوم مباريات الجولة 6 من الدوري السعودي بلقاء وحيد يجمع النصر بالتعاون في الرياض ويبحث فيه المستضيف النصر عن تعزيز موقفه في البحث عن مراكز المقدمة.

ولقاء اليوم هو الاول لمدربه الجديد الارجنتيني جوستافو كونتيروس الذي اكد سعادته بتدريب فريق كالنصر وطالب اللاعبين بتقديم كل ما لديهم اذا ما ارادوا المنافسة على ألقاب الموسم بينما من جانب التعاون الذي يحل في ترتيب متأخر نسبيا فهو يسعى للفوز ثم التقدم خطوة نحو مراكز الوسط.

وكانت الجولة قد افتتحت بلقاء الفتح والقادسية والذي انتهى بفوز الفتح بهدفين مقابل هدف للقادسية وسجل للفتح البرازيلي جواو بيدرو وعلي الزقعان وللقادسية وليد الشنقيطي.

وبات للفتح 10 نقاط فيما ظل القادسية على نقاطه السبع السابقة وفي جدة سقط الاتحاد في فخ التعادل مع أحد بهدفين لكل منهما وسجل للاتحاد التونسي احمد العكايشي الهدفين ولأحد البرازيلي ادواردو فيغريدو احدهما من ضربة جزاء واصبح للاتحاد 8 نقاط ولاحد 4 نقاط.