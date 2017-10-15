القاهرة - سامي عبدالفتاح

عاد رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، الى تهديداته الموسمية، بالانسحاب من مسابقة الدوري، بعد تعادل فريقه مع طنطا 1-1 في الجولة الخامسة لسباق الدوري، مما افقد الفريق نقطتين ثمينتين، وأكد منصور أن الزمالك لن يعود للدوري إلا إذا تمت إعادة مباراة طنطا، بسبب الأخطاء التحكيمية، واتهامه الصريح لحكم اللقاء محمد بسيوني بتقاضي رشوة لعرقلة مسيرة فريق الزمالك، الذي من المقرر ان يلعب مباراته القادمة امام سموحة يوم الجمعة المقبل.

ويبدو ان الأسبوع سيشهد أجواء ساخنة، من شد وجذب بين الزمالك واتحاد الكرة، خاصة بعد ان أضاف مرتضى اتهاما آخر لاتحاد أبوريدة بأنه أفسد اللعبة بإحضار إحدى شركات الاتصالات لتكون راعية للدوري المصري.

وقال منصور: «الزمالك أكثر الأندية التي تعرضت لظلم تحكيمي طوال المواسم الماضية ولا يظل الظلم والتعنت مستمرا، وهو ما أصاب الجماهير بحالة من الاكتئاب».

وبمجرد إطلاق مرتضى منصور لتصريحاته النارية للجميع، أعلن عصام عبدالفتاح، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، والمشرف على لجنة الحكام بالاتحاد، أن الحكام لن يديرون مواجهات للزمالك خلال الفترة المقبلة إلا بعد اعتذار رئيس الزمالك عن اتهاماته للحكام بالرشوة.

وأوضح عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم: «لن نقبل بأي إهانات للحكام، ونحن متمسكون بالحصول على حقوقنا في الاعتذار».

وعاد الزمالك الى مسلسل نزيف النقاط، وتعادل مع مضيفه طنطا (1-1) على ملعب غزل المحلة في الجولة الخامسة للدوري المصري سجل للزمالك صلاح عاشور، في الدقيقة (64)، وتعادل محمد جابر من ضربة جزاء لطنطا في الدقيقة (73)، وسط اعتراضات زملكاوية على حكم اللقاء.

ورفع الزمالك رصيده إلى 9 نقاط بالمركز الرابع، فيما ارتفع رصيد طنطا، إلى 6 نقاط بالمركز التاسع.

وحقق الإسماعيلي فوزا مستحقا على الإنتاج الحربي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري العام.

ووصل الإسماعيلي للنقطة العاشرة في المركز الثالث، فيما توقف رصيد الإنتاج عند 8 نقاط في المركز السادس.

وفرض التعادل (1-1) كلمته على لقاء إنبي وضيفه طلائع الجيش على ملعب بتروسبورت.

ورفع الطلائع، رصيده بقيادة مدربه أحمد سامي، إلى 6 نقاط في المركز الـ 11.