القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة م.هاني أبو ريدة رفع كل العقوبات السابق توقيعها على جميع عناصر اللعبة من لاعبين وإداريين وأجهزة فنية في الدوري العام بجميع أقسامه بما في ذلك الدوري العام للكرة الخماسية والنسائية وبطولات الجمهورية بمراحلها السنية، وذلك اعتبارا من امس الأحد، بمناسبة تأهل مصر إلى نهائيات كأس العالم في روسيا 2018 وابتهاجا بفرحة الشعب المصري وكل عناصر اللعبة بتحقيق هذا الإنجاز العظيم.

وجرى الاستثناء من القرار لحالات التزوير السابقة واتخاذ عقوبات بشأنها، لتبقى قيد التنفيذ.