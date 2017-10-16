القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

ما بين بطل الدوري المصري فريق الأهلي وأحدث العائدين الى الاضواء فريق الرجاء المطروحي سيكون اللقاء الوحيد الليلة في الثامنة مساء، وهو المؤجل من الجولة الثالثة، وستكون مواجهة نادرة بين مدرب الأهلي صاحب البطولات، حسام البدري، وأحد لاعبيه السابقين، عماد النحاس والمدير الفني الحالي للرجاء.. إلا أن النحاس له سابقة بانتزاع تعادل محرج من الاهلي الموسم الماضي عندما كان مدربا للشرقية، ومن الممكن ان يكررها مجددا مع البدري اليوم، وهذا ما تخشاه جماهير الاهلي التي تمني نفسها بفوز كبير، يضاف إلى الفوز الأخير على الاتحاد السكندري كما أنه فوز ذو آثار معنوية عالية قبل مواجهة النجم الساحلي في اياب نصف النهائي للبطولة الاندية الافريقية الابطال يوم 22 الجاري في ستاد برج العرب.

ويدرس حسام البدري، المدير الفني للأهلي، إراحة بعض لاعبيه قبل لقاء النجم الساحلي التونسي المقرر يوم 22 الجاري في إياب دور الأربعة بدوري أبطال أفريقيا.

واستقر البدري على استبعاد بعض العناصر في لقاء الرجاء المطروحي، وخرج وليد سليمان صانع الألعاب من حسابات الفريق في لقاء الرجاء بسبب إصابته بكدمة قوية في أنكل القدم، وسيتم تجهيزه لمواجهة النجم الساحلي، وكذلك صالح جمعة لإصابته بتورم فوق حاجب العين بجانب النية لإراحة شريف إكرامي حارس المرمى لإصابته بإجهاد عضلي خفيف.

فرصة اللعب

ويعمل البدري على منح بعض اللاعبين الغائبين منذ فترة الفرصة للمشاركة مثل كريم نيدفيد وأحمد حمدي والحارس محمد الشناوي، وربما يظهر أيضا الوافد الجديد الجنوب إفريقي باكاماني ماهلامبي (باكا).

صفقة العجائب

أما في الزمالك فقد فجر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مفاجأة فريدة بإعلانه تبادل المواقع والمشاركة مع نادي المقاصة في بطولتي الاندية الافريقية الابطال والكونفدرالية، حيث يشارك الزمالك بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، الموسم المقبل، على ان يذهب المقاصة الى الكونفدرالية.

واحتل الزمالك المرتبة الثالثة الموسم الماضي بالدوري المحلي، ما يعني أنه لا يحق له المشاركة بدوري الأبطال، وإنما المشاركة في الكونفيدرالية.

وسيشارك الأهلي، حامل اللقب، ومصر المقاصة، الوصيف في دوري الأبطال.

لكن مرتضى، كشف أنه اتفق مع مسؤولي المقاصة، على المشاركة بدلا منهم في دوري الأبطال، على أن يشارك المقاصة في الكونفيدرالية، بشرط موافقة الاتحاد الأفريقي «كاف».

وأكد منصور أنه سيعلن القرار النهائي بشأن الانسحاب اليوم الإثنين خلال مؤتمر صحافي، ويكشف من خلاله جميع الأمور المتعلقة بالقلعة البيضاء خاصة بعد الاتصالات التي تمت بينه ووزير الرياضة ورئيس اتحاد الكرة.

كان الزمالك أعلن الانسحاب من الدوري على خلفية الأحداث الأخيرة في مباراة طنطا والتي انتهت بالتعادل (1-1)، والظلم التحكيمي الذي تعرض له الفريق.

طلبات الترشيح

في شأن آخر، بدأ الأهلي تلقي طلبات الترشح لانتخابات النادي المقرر إجراؤها يوم 30 نوفمبر المقبل لانتخاب مجلس إدارة جديد للدورة 2017-2021، وفقا لقانون الرياضة الجديد.

ويستمر المرشحون في تقديم الأوراق المطلوبة حتى يوم 21 الجاري كآخر موعد لتلقي الطلبات بعدما حدد مجلس الأهلي برئاسة محمود طاهر هذا الموعد لقبول أوراق الترشح.

طاهر مصر

وفي الوقت ذاته، اكد رئيس الاهلي محمود طاهر اصراره على مواصلة اعتراضاته على اللجنة الاولمبية المصرية وتصعيد خلافه مع اللجنة الى الاولمبية الدولية، ومن بعدها المحكمة الرياضية الدولية، فعمد الى ترجمة اللائحة التي اعتمدتها الجمعية العمومية، لتكون ضمن مستندات شكوى اللجنة الأولمبية المصرية، بعد رفض الأخيرة اعتماد لائحة النادي وإقرار اللائحة الاسترشادية للقلعة الحمراء بعد إقامة فعاليات الجمعية العمومية على مدار يومين بالمخالفة للائحة.

محام سويسري

من جانب آخر، كلفت إدارة الأهلي أحد المحامين السويسريين بتقديم شكوى للأولمبية الدولية، وكذلك رفع دعوى في الفيفا بعد رفض لجنة فض المنازعات المصرية قبول تظلم الأهلي على قرار اللجنة الأولمبية المصرية.