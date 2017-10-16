بيروت ـ ناجي شربل

ألحق الاخاء الاهلي عاليه خسارة اولى بالانصار المتصدر، بفوزه عليه 2-0 في المباراة التي اجريت بينهما على ملعب امين عبد النور البلدي في بحمدون، في المرحلة الرابعة من الدوري العام اللبناني الـ٥٨ لكرة القدم.

وسجل اصابتي الفريق الجبلي احمد حجازي واليكسي خزاقة في الدقيقتين ٥٣ و٨٤. وتأثر الانصار بطرد الحكم حسين ابو يحيى مدافعه الدولي معتز بالله الجنيدي في الدقيقة ٣١، لارتكابه خطأ قاسيا على حجازي. واشرك مدرب الانصار الالماني روبرت جاسبرت، الحارس حسن مغنية في بداية الشوط الثاني بدلا من الحارس ربيع الكاخي.

وتجمد رصيد الانصار عند سبع نقاط من فوزين وتعادل وخسارة، فيما رفع الاخاء الاهلي رصيده الى خمس نقاط بعد فوز اول وتعادلين امام العهد والراسينغ افتتاحا، وخسارة امام النجمة.

وكان الاخاء الاهلي اسقط الانصار في اياب الموسم الماضي بخماسية، ما ادى الى خسارة الفريق الاخضر السباق الى اللقب في الامتار الاخيرة.

وعلى ملعب صور البلدي وخلف ابواب موصدة في وجه جمهور النجمة، حقق النجمة فوزه الثاني على مضيفه الاصلاح برج الشمالي ٢-١، متجاوزا سقوطه الاخير امام الانصار بخماسية ١-٥.

وسجل اصابتي النجمة المهاجم النيجيري موسى كييرو في الدقيقتين ٤٥ و٧٨. بينما سجل للاصلاح موسى زيات في الدقيقة ٨٠.

واستعاد الصفاء توازنه بعد سقوطه امام طرابلس في المرحلة الثالثة بفوزه على الراسينغ بيروت 2-0 على ملعب صيدا البلدي، ملحقا خسارة اولى بسندباد الكرة اللبنانية هذا الموسم بعد ثلاثة تعادلات. وسجل للصفاء محمد جعفر (لاعب الراسينغ في الموسم الماضي) من «بنالتي» والكاميروني ارنست انانغ في الدقيقتين ٧٤ و٨٣.

كذلك حقق التضامن صور فوزا اول على مضيفه الشباب العربي 1-0 في بحمدون. وسجل الاصابة الاحتياطي محمود سبليني في الدقيقة ٧٠ برأسه.