الرياض - خالد المصيبيح

تساوت فرق الأهلي والفيصلي والباطن مع الهلال برصيد 13 نقطة، في صدارة الدوري السعودي، ويتفوق الأهلي بفارق الأهداف عن البقية، فيما لم يلعب الهلال في الجولة الأخيرة بسبب تأجيل مباراته مع الرائد.

وفي باقي لقاءات الجولة، قسا الأهلي على الشباب بخماسية محققا هذا الرقم للمرة الثانية على التوالي بعد فوزه في الجولة السابقة على الرائد.

وتناوب لاعبو الأهلي السومة بهدفين ومعتز هوساوي والبرازيلي سوزا من ضربة جزاء وحسين المقهوي على تسجيل خماسية الأهلي، فيما سجل للشباب خالد كعبي وسعد عبدالأمير هدفي الشباب وأهدر ناصر الشمراني ضربة جزاء لفريقه، وظل الشباب على رصيده السابق 6 نقاط، وأكد مدربه الجديد الأوروغوياني كارينيو ان فريقه لم يكن سيئا وأهدر في الشوط الأول عدة فرص كانت سانحة للتسجيل، بينما أبدى مدرب الأهلي الأوكراني سيرجي ريبوف استياءه من تسجيل هدفين في مرماه.

وفي الدمام، يبدو أن الباطن هذا الموسم سيكون مفاجأة المسابقة عبر نتائجه الرائعة التي يواصل تقديمها، وكان آخرها إسقاطه للاتفاق في ملعبه وأمام جماهيره التي واصلت غضبها على الفريق.

وأنهى الباطن اللقاء بالفوز بثلاثية مقابل هدف كان الاتفاق قد تقدم به أولا عن طريق البرازيلي كاليخون، إلا أن الباطن رد بثلاثية بواسطة جوناثان ولويز باولو وسلطان مسرحي وظل الاتفاق على نقاطه الأربع السابقة.

وفي أول رد فعل اتفاقي على الخسارة الرابعة على التوالي، أقالت إدارته مدرب الفريق الصربي ايسيتش من منصبه نتيجة تردي النتائج وبات ايسيتش المدرب الرابع في الدوري السعودي الذي تتم إقالته منذ بداية الموسم بعد سامي الجابر في الشباب وتوفيق روابح في الرائد وجوستافو غوميز في النصر.

ويتوقع أن يكون الخامس الروماني جالكا مدرب الفيحاء قريبا بعد أن خسر الفريق لقاء الديربي الخاص مع جاره الفيصلي في قمة المجمعة بهدفين مقابل هدف واحد وسجل للفيصلي الكوستاريكي هيلاند ومحمد أبوسبعان، فيما سجل هدف الفيحاء الوحيد البرازيلي روني فيرنانديز وظل الفيحاء على نقاطه الخمس السابقة.