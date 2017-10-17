القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

نفى رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عامر حسين وجود نية لتأجيل أو إلغاء مباراة السوبر المحلي بين الأهلي والمصري البورسعيدي، بسبب برنامج إعداد المنتخب لبطولة كأس العالم.

وأكد عامر أن السوبر في موعدها يوم 12 يناير المقبل، إلا أن الخلاف على مكانها، ما بين الامارات والسعودية والبحرين، وان القرار النهائي سيكون خلال اسابيع بالتنسيق بين اتحاد الكرة والشركة الراعية للاتحاد المصري.

واستعدادا لمشاركة منتخب الفراعنة في مونديال روسيا 2018، يتسابق المصريون لشراء بطاقات حضور مباريات كأس العالم، وينتظرون فتح المرحلة الثانية من الحجز الالكتروني، والتي تبدأ اعتبارا من يوم 16 نوفمبر المقبل حتى يوم 28 من الشهر نفسه.

من جانب آخر، طلب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المونتنيغري نيبوشا المدير الفني للفريق الأبيض أن يمنح الفرصة للثنائي علاء الشبلي الظهير الأيمن للفريق، وأيضا محمد الشامي جناح الفريق، بالتواجد في تشكيل الفريق في الفترة القادمة، وسيلعب الزمالك مع سموحة يوم الجمعة القادم في اطار الجولة السادسة من سباق الدوري.

على صعيد آخر، وصلت الى تونس بعثتا الأهلى والزمالك لكرة اليد إلى تونس للمشاركة في البطولة الأفريقية للأندية المقرر لها الفترة من 20 حتى 30 أكتوبر الجارى في تونس. ويلعب الزمالك في المجموعة الثانية بجانب وداد سمارة المغربي ورد ستار الإيفواري وفونكس الغابوني والاتحاد الليبي، بينما يلعب الأهلي في المجموعة الثالثة بجانب أندية الحمامات التونسي وفاينز الكاميروني وهرتاج الكونغولي والأهلي الليبي.

فيما تضم قائمة الأهلي اللاعبين: هادي رفعت والسيد محمد ومحمد عصام وعمر الوكيل «بكار» ومحمود عاصم وعمر حجاج ومصطفى خليل ومحمود زكي ومحمد عبدالوارث وإسلام حسن وممدوح طه وأحمد حسام ومحمود فايز وعمرو القليوبي وإبراهيم المصري وأحمد عبدالرحمن ومحمد إبراهيم والسيد العربي.