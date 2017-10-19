يتطلع لاعب الجولف الدنماركي الشهير ثوربيورن أولسن للعام الثاني على التوالي إلى نيل لقب «بطولة الخطوط الجوية التركية المفتوحة للجولف» التي يستضيفها «منتجع الجولف وسبا ريجنوم كاريا» في نوفمبر المقبل، وهي السادسة بين بطولات «سلسلة رولكس» الثماني والتي تندرج ضمن إطار الجولة الأوروبية.

وكان أولسن، البالغ من العمر 27 عاما، قد حقق أكبر انتصار في مسيرته الرياضية بفوزه بثلاث مباريات في بطولة العام الماضي. وسينضم إليه في أنطاليا اللاعب الإنجليزي تومي فليتوود ونجم بطولة «كأس رايدر» الأوروبي إيان بولتر.

وسيتنافس أولسن أيضا مع الأبطال الأولمبيين الثلاثة جستن روز وهنريك ستينسون ومات كوشار، وذلك على ملعب ممتاز وضمن إطار البطولة التي تعد الأولى بين ثلاث بطولات متتالية ضمن «سلسة رولكس» التي تختتم بطولة «السباق إلى دبي» ضمن الجولة الأوروبية.وقال ثوربيورن أولسن بهذه المناسبة: «شكل العام الماضي إنجازا حقيقيا بالنسبة لي، فرغم أني لم ألعب جيدا خلال الأشهر القليلة السابقة للبطولة، فانني حققت فوزا ساحقا في نهاية المطاف.

وتبدو المنافسة شديدة أيضا هذا العام، ولكنني ما زلت أذكر الملعب التركي جيدا وآمل أن أمضي أسبوعا آخر حافلا بالنجاح هنا».

من جانبها، قالت سيدا كاليونكو، النائب الأول لرئيس شؤون الاتصال المؤسسي في شركة «الخطوط الجوية التركية»: «تواصل البطولة نموها عاما تلو الآخر، ويسعدنا أن نستضيف أمثال هؤلاء اللاعبين المرموقين في أنطاليا. وبوجود أشخاص يتميزون بهذا القدر من الموهبة والكفاءة، نحن على ثقة بأن بطولة هذا العام ستكون مميزة للغاية».

واختتم أحمد أغاوغلو، رئيس الاتحاد التركي للجولف: نحن سعداء جدا بقوة المنافسة التي ستشهدها البطولة في نوفمبر. كما أن استضافة لاعبين مخضرمين أمثال أولسن وفليتوود وبولتر في بطولة هذا العام، إن دلت على شيء فهي تدل على مدى أهمية «بطولة الخطوط الجوية التركية المفتوحة للجولف».

وفضلا عن منحها مدينة بيليك بأنطاليا شرف استضافة الدورة الخامسة من «بطولة الخطوط الجوية التركية المفتوحة للجولف» والبالغ مجموع جوائزها 7 مليون دولار، تتولى «الخطوط الجوية التركية» رعاية منافسات «جولة التحدي»، وسلسلة بطولات الجولف الأشهر للهواة «كأس الخطوط الجوية التركية العالمية للجولف». كما تتيح الناقلة لجميع نوادي الجولف السفر على متن جميع رحلاتها مجانا.