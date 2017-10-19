القاهرة ـ سامي عبد الفتاح

حقق فريق القناة، أحد أندية محافظة الاسماعيلية، والذي يلعب في القسم الثاني من الدوري المصري، رقما قياسيا في مسابقات الكرة المصرية، بفوزه 14-1 على مركز شباب أبوكبير في الدور التمهيدي لكأس مصر، وحطم القناة الرقم القياسي السابق الخاص بالنادي الأهلي بعدما فاز على فريق الجونة بنتيجة 13-0، في دور الستة عشرة لبطولة كأس مصر عام 2015، وشارك وقتها الجونة بفريق الناشئين.

وبهذه النتيجة، فقد حقق القناة أكبر فوز في تاريخ مسابقة كأس مصر، بينما يبقى أكبر فوز في تاريخ الدوري من نصيب المصري على حساب بني سويف بنتيجة 11-0، وسبق أن فاز القناة بلقب كأس مصر مرة وحيدة عام 1964، حين تغلب على السكة الحديد.

وتدخل اليوم مسابقة الدوري المصري جولتها السادسة بأربع مباريات، تبدأ بلقاء طنطا مع الطلائع، الأسيوطي مع النصر، إنبي مع مصر المقاصة، والإنتاج الحربي مع الاتحاد السكندري.

في شأن متصل، رفض مجلس إدارة نادي الزمالك تحمل التكاليف المادية لاستقدام حكام أجانب لإدارة مباراة الفريق أمام سموحة بالجولة السادسة من الدوري، غدا الجمعة.

من جهة اخرى، وافق اتحاد الكرة المصري على السفر الى ابوظبي 8 نوفمبر المقبل مع منتخب مصر الذي يستعد لمواجهة الإمارات وديا في اليوم التالي في إطار احتفال الإمارات بالفراعنة عقب التأهل لكأس العالم 2018 في روسيا بعد غياب 28 عاما، يغادر بعدها الى غانا يوم 10 نوفمبر لمواجهة البلاك ستارز يوم 12 من نفس الشهر في الجولة السادسة والأخيرة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، والتي لن تكون نتيجتها مؤثرة.