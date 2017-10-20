القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

في يوم المواجهات الكبرى بالدوري المصري، تقام اليوم 4 مباريات في الجولة السادسة من سباق الدوري، تبدأ بلقاء وادي دجلة (المركز 14 و4 نقاط) مع بتروجيت (المركز9 و6 نقاط)، المصري (الأول 12 نقطة) مع الرجاء (الاخير - 0)، ثم الاسماعيلى (3 - 8) مع الداخلية (8 ـ 7)، ويختتم اليوم بلقاء الزمالك (4 - 9) مع سموحة (5 ـ 9) بملعب بتروسبورت في القاهرة الجديدة، وهذا اللقاء الأخير ينهي الازمة التي أثارها الزمالك في الجولة الخامسة عندما اعلن عن عدم استكمال مسابقة الدوري بسبب أخطاء الحكم في مباراة طنطا والتي انتهت بالتعادل 1/1، يذكر ان مؤمن سليمان المدير الفني السابق لفريق الزمالك، هو من يتولى الآن تدريب سموحة، ويعرف كل اسرار الفريق الابيض الذي يقوده ايبوشا.