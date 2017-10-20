بيروت ـ ناجي شربل

تتجه الأنظار الى مباراة العهد حامل اللقب والانصار المتصدر الساعة 9.45 مساء اليوم على ملعب مدينة كميل شمعون الرياضية، في افتتاح المرحلة الخامسة من الدوري العام اللبناني الـ 58 لكرة القدم.

ويتطلع العهد الى تحقيق فوز ثان بعد ثلاثة تعادلات في افتتاح الدوري.

وهو انتظر حتى المرحلة الرابعة لتحقيق الفوز على مضيفه السلام زغرتا بالمرداشية (شمال لبنان) بثلاثية نظيفة. فيما يحاول الأنصار لملمة كبوته امام الاخاء الأهلي عاليه الأسبوع الماضي في بحمدون بثنائية بيضاء. ويعاني الأنصار غياب مدافعه الفذ معتز بالله بالجنيدي الذي طرد بالبطاقة الحمراء امام الاخاء الأهلي، وينتظر عودة حارسه المتألق ربيع الكاخي الذي خرج مصابا في المباراة المذكورة.

وتختتم المرحلة بعد غد الاحد بمباراة قوية بين النجمة والصفاء في صيدا، علما ان الفريقين متساويان بالنقاط.

ويخوض النبيذي المباراة بغياب جمهوره، تنفيذا لعقوبة اتحادية لثلاث مباريات، عقابا على اعمال الشغب التي قام بها جمهوره في المباراة امام الأنصار في المدينة الرياضية.

وفي بقية المباريات، يلتقي الراسينغ والنبي شيت في بحمدون، والسلام زغرتا والشباب العربي في الشمال، والاخاء الأهلي والإصلاح في بحمدون، والتضامن صور وطرابلس في صور.