القاهرة - سامي عبد الفتاح



بعيدا عن الأجواء الانتخابية، الآخذة في الالتهاب داخل النادي الأهلي المصري، بين مرشحي الرئاسة محمود الخطيب ومحمود طاهر، فضل المدير الفني حسام البدري الرحيل بالفريق الاول الى الاسكندرية، للدخول في معسكر لمدة يومين، استعدادا لمواجهة النجم الساحلي التونسي غدا، في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، خاصة ان الاهلي يحتاج الى الفوز للعبور الى نصف النهائي، وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز الفريق التونسي 2-1.



وقبل المغادرة الى الاسكندرية، عقد البدري محاضرة بالڤيديو مع اللاعبين شرح خلالها بعض الأمور الفنية الخاصة بالمباراة ودور كل لاعب وتحفيظ اللاعبين أدوارهم في المباراة.. وفي الجانب الآخر، يؤدي اليوم الفريق التونسي مرانه الرئيسى على ملعب برج العرب.



وكان مقر النادي الاهلي بالجزيرة، قد شهد أمس تقدم محمود الخطيب لأوراق ترشحه لمنصب رئيس النادي، بصحبة كل اعضاء قائمته وسط مظاهرة كبيرة من مؤيديه، وتضم قائمة الخطيب كلا من: العامري فاروق (نائبا) خالد الدرندلي (امينا للصندوق) والأعضاء خالد مرتجي، رانيا علواني، محمد الدماطي، طارق قنديل، جوهر نبيل، إبراهيم الكفراوي، أعضاء تحت السن: محمد سراج ومحمد الجارحي ومهند مجدي.



ومن المقرر ان يتقدم اليوم الرئيس الحالي محمود طاهر واعضاء قائمته باوراق ترشيحهم، قبل اغلاق باب الترشيح رسميا اليوم.

وتضم قائمة طاهر، كلا من: مصطفى مراد فهمي (نائبا)، وكامل زاهر (امينا للصندوق)، والأعضاء هاني سري، إيهاب ماضي والمهندس محمد يحيى ومحمد جمال هليل وحمدي الكنيسي ومروان هشام وشيرين منصور وأحمد مصطفى.

جلال ينتقم من المقاصة



وبعيدا عن الاهلي والانتخابات والسباق الأفريقي، حقق المدرب ايهاب جلال المدير الفني الجديد لفريق إنبي، انتقاما من فريقه السابق المقاصة، حيث قاد أمس الأول فريق الجديد للفوز على القديم بنتيجة 2-1 ضمن الجولة السادسة لسباق الدوري المصري، وهو الفوز الاول لإنبي هذا الموسم.



تقدم إنبي بهدف صلاح محسن في الدقيقة 16، وتعادل الغاني جون أنطوي للمقاصة في الدقيقة 30 من ضربة جزاء، لكن الفريق البترولي سجل الهدف الثاني في الدقيقة 69.



ورفع إنبي رصيده إلى 6 نقاط في المركز الرابع عشر، بينما تجمد رصيد المقاصة عند نقطة وحيدة في المركز قبل الأخير.

وفى مباراة أخرى، تعادل الاتحاد السكندري مع ضيفه الإنتاج الحربي، بهدف لكل منهما، تقدم الاتحاد بهدف محمد عبد الرازق بازوكا، في الدقيقة 50، بينما تعادل الإنتاج بهدف سيد الشبراوي، في الدقيقة 59 من عمر المباراة.



ويحتل الاتحاد بذلك المركز العاشر برصيد 7 نقاط، بقيادة مديره الفني، هاني رمزي، فيما ارتفع رصيد الإنتاج الحربي إلى 9 نقاط، في المركز السادس كما تعادل فريق طلائع الجيش، مع ضيفه طنطا، من دون أهداف، وارتفع رصيد طلائع الجيش وطنطا إلى 7 نقاط لكل منهما، في جدول ترتيب الدوري المحلي.



كما تعادل فريق النصر مع ضيفه الأسيوطي سبورت 2-2 على ستاد القاهرة.



ورفع الأسيوطي بقيادة مديره الفني علي ماهر رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثالث عشر، وارتفع رصيد النصر إلى 4 نقاط في المركز الرابع عشر بقيادة مديره الفني سيد عيد.