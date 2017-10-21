استعاد الوحدة الصدارة موقتا بعد فوزه على ضيفه حتا 3-1 في افتتاح المرحلة الخامسة من الدوري الاماراتي لكرة القدم، في مباراة لم يحسمها المضيف سوى في الدقائق الأربعة الأخيرة.



وسجل المغربي مراد باتنا (10) والارجنتيني سيباستيان تيغالي (86) ومحمد العكبري (90) أهداف الوحدة، والبرازيلي فرناندو غابرييل (40) هدف حتا.



ورفع الوحدة رصيده الى 12 نقطة ليستعيد موقتا الصدارة التي خسرها في المرحلة الماضية بسقوطه أمام الوصل 1-2، علما ان الأخير يلاقي الجزيرة حامل اللقب، وبقي حتا في المركز العاشر مع ثلاث نقاط.



وقال باتنا نجم المباراة الذي سجل الهدف الاول ومرر كرة الثالث للبديل العكبري: «الفوز كان مهما جدا للوحدة تصدر به مؤقتا وعوض الخسارة في الجولة الماضية امام الوصل والتي افقدته المركز الاول»، وتابع باتنا المنتقل الى الوحدة هذا الموسم قادما من فريق الامارات: «لم نيأس على رغم ان حتا بقي متعادلا معنا حتى آخر أربع دقائق».



وألغى الحكم هدفا لباتنا في الدقيقة 71 أظهرت الاعادة التلفزيونية انه كان صحيحا، وعلق المهاجم المغربي «أخبرني الحكم ان الكرة لمست يدي، ولكن ذلك لم يحصل، المهم اننا فزنا».



وتعادل دبا الفجيرة مع الظفرة بهدف للسنغالي لاسنا ديالو (52) مقابل هدف لعبد الرحمن يوسف (80).



وبقي دبا الفجيرة سادسا وله 7 نقاط والظفرة سابعا برصيد 6 نقاط، وتختتم المرحلة اليوم بمباراتي الشارقة مع شباب الاهلي، والامارات مع العين.