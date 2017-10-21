الرياض - خالد المصيبيح

تختتم اليوم الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين بلقاء قمة المنطقة الغربية الذي يجمع بين الأهلي والاتحاد في لقاء مرتقب جماهيريا وسط ظروف مختلفة للفريقين تميل كثيرا للأهلي الذي يبحث عن تأكيد صدارته لفرق الدوري ووسط تكامل عناصري ومعنويات عالية، فيما يدخل الاتحاد اللقاء بعد ان تعثرت نتائجه وأصبح في ترتيب متأخر (الثامن) لذلك سيكون موقفه صعبا اليوم، اضافة الى انه ما زال يفتقد ابرز لاعبيه فهد المولد المصاب الا أن مدربه التشيلي خوزيه سيرا لديه الأوراق التي يمكن ان تساعده اليوم لمقاومة الأهلي.

وتبدو مشكلة سيرا المؤرقة في خط دفاعه الذي تلقى 11 هدفا في الجولات الست السابقة وسيواجه اليوم اقوى خط هجوم في الدوري.

وفي لقاء آخر، يعود الهلال اليوم للمشاركة فيلتقي مفاجأة المسابقة الباطن الذي يبدو مختلفا هذا الموسم وما زال ينافس على الصدارة بقوة.

وسيعمل الهلال بكل قوته من أجل الخروج بالنقاط الثلاث، فيما سيكون اختبارا صعبا للباطن الذي كسب لقاءاته هذا الموسم التي اقيمت خارج ملعبه جميعها، فيما سيكون الهلال في وضع معنوي جيد بعد تأهله لنهائي دوري ابطال آسيا.

وكانت الجولة قد بدأت بمفاجأة نجا منها النصر امام أحد بالتعادل 2-2.

وتقدم أحد في الشوط الاول بهدفيه عن طريق ايمن فتيني وكارلوس اندريا وتعادل النصر عن طريق السهلاوي وليوناردو.

وبات للنصر 13 نقطة ولأحد 5 نقاط.

وفي بريدة، لم يستفد الشباب من تقدمه على الرائد بهدفي ناصر الشمراني ليدرك الرائد التعادل بهدفي شيكابالا ويحيى المسلم، ويصبح للشباب 7 نقاط وفي المركز التاسع بينما حقق الرائد نقطته الثانية وما زال آخر الترتيب.

وفي الدمام، تعادل القادسية مع الفيحاء بهدف لكل منهما بعد ان تقدم القادسية بهدف محسن فلاتة وتعادل للفيحاء فيرنانيز، وأصبح للقادسية 8 نقاط وللفيحاء 6 نقاط.