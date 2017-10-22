القاهرة - سامي عبدالفتاح

يدخل اليوم حسام البدري المدير الفني لفريق الاهلي لكرة القدم، ولاعبوه، في اختبار قوة وارادة امام فريق النجم الساحلي التونسي، عندما يلتقى الفريقان في التاسعة مساء بتوقيت الكويت، بملعب برج العرب في جولة الإياب للدور نصف النهائي لبطولة دوري الابطال الافريقية، ويدعم الاهلي في هذه المواجهة الحرجة أكثر من 50 الفا من مشجعيه، حيث يحتاج الاهلي للفوز بفارق هدف على الأقل للعبور الى الدور النهائي لخسارته 1/2 في مباراة الذهاب بمدينة سوسة التونسية.

واستقر البدري على اللعب بمهاجم واحد، وهو وليد ازارو، ومن تحته مؤمن زكريا وجونيور اجايي.

وتلقى فريق الزمالك، هزيمة مريرة على ملعبه بتروسبورت، أمام ضيفه سموحة، بثلاثية نظيفة، في ختام منافسات الجولة السادسة للدوري.

سجل أهداف سموحة، محمد حمدي زكي ومحمود عبدالعزيز وباتريك مالو في الدقائق 49 و65 و94 على الترتيب.

وبهذا الفوز، رفع سموحة رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الزمالك عند 9 نقاط.

وقفز الدراويش الى قمة الدوري المصري، بعدما نجح فريق الإسماعيلي في تحقيق الفوز على حساب ضيفه الداخلية بنتيجة 2-1، في الجولة السادسة.

فيما تعادل فريق الرجاء المطروحي مع ضيفه المصري البورسعيدي، اتسم اللقاء بالإثارة والندية خاصة أن الرجاء أهدر ضربة جزاء في الدقيقة 80 عن طريق هاني العجيزي.

وفي مباراة اخرى تعادل بتروجيت مع ضيفه وادي دجلة بهدفين لكل منهما في نفس الجولة.