القاهرة - سامي عبدالفتاح

أسبوع بعد أسبوع، تهتز الأرض تحت أقدام بعض الفرق الكبيرة في الدوري المصري، فيكون قرار الإدارة، هو البحث عن مدرب جديد وتغيير الجهاز الفني لعل الجديد يكون لديه فكر مختلف وحظ أفضل.

ووسط هذه التغييرات المتلاحقة، عاد تفضيل المدرب الأجنبي، وآخرهم كان الفرنسي ميشيل كفالي والذي تولى مسؤولية تدريب الاتحاد السكندري خلفا للمدرب هاني رمزي، الذي خسر 3 مباريات من 6 لعبها الفريق ولم يحقق سوى 7 نقاط.. وبدعم من محمد مصيلحي رئيس الاتحاد القادم (بالتزكية) نجح د.محمود مشالي الرئيس الحالي في التعاقد مع كفالي.

وكشف مجلس إدارة الفريق السكندري عن الجهاز المعاون للمدرب الفرنسي بالكامل، حيث جاء أرماند سينا مدربا عاما، ويوسف حمدي مدربا مساعدا، ومحمد لطفي مساعدا للمدرب، ومجدي بهلول مدربا لحراس المرمى.

وسبق لكفالي قيادة المنتخب الجزائري موسم 2006 /2007، وقاد العديد من الفرق العريقة داخل القارة الأفريقية.

وفي صفقة تدريبية أخرى متوقعة، دخل مسؤولو نادي مصر المقاصة في مفاوضات مع المدرب المصري طلعت يوسف، المدير الفني لأهلي طرابلس الليبي، من أجل قيادة الفريق في الفترة المقبلة، خلفا لمؤمن سليمان، الذي لوح بالاستقالة، بعد هزيمته الأخيرة أمام إنبي في الدوري، بل هو على أبواب إقالة قادمة.

نيبوشا يطالب برحيل يحيى

وفي القلعة البيضاء، أحدثت خسارة الزمالك بالثلاثة أمام سموحة زلزالا حقيقيا، نتج عنه ان خرج المدرب نيبوشا المدير الفني للزمالك عن هدوئه وهاجم بشدة مدافعي الفريق واتهمهم بأنهم سبب الهزيمة، كما طالب نيبوشا بخروج طارق يحيى من الجهاز الفني.

تحدث نيبوشا مع مرتضى منصور، وطلب منه إبعاد طارق يحيى عن الفريق لأنه يتدخل كثيرا في عمله كمدير فني، وهو ما يجعله غير قادر على التواصل مع اللاعبين بالشكل المطلوب، كما طالب المدرب بتواجد المترجم معه في أرض التمرين حتى يتواصل بشكل جيد مع اللاعبين، وكان يحيى يقوم بهذه المهمة.

36 مرشحاً لانتخابات الأهلي

أغلق باب الترشيح لانتخابات الأهلي، المقررة يوم 30 نوفمبر وبدأت تحركات المتنافسين استعدادا لهذه الانتخابات، والتي تشهد معركة حقيقية بين الرئيس الحالي محمود طاهر ومنافسه القوي جدا محمود الخطيب.

وأعلن الأهلي رسميا ترشح 4 أفراد على رئاسة النادي، هم محمد ثابت فضل الله وإلهامي عجينة ومحمود الخطيب ومحمود طاهر، كما تقدم الثنائي مصطفى مراد فهمي والعامري فاروق لشغل مقعد نائب الرئيس، والثنائي كامل زاهر وخالد الدرندلي لمنصب أمين الصندوق.

وتقدم 19 مرشحا للفوز بعضوية المجلس فوق السن هم خالد سليمان ونادر حمادة ومحمد حسن وأحمد خليل وجوهر نبيل وإبراهيم الكفراوي وخالد مرتجي ومحمد الدماطي وطارق قنديل ورانيا علواني وهاني سري الدين، ومحمد يحيى ومحمد جمال هليل وهشام فوزي وأيمن المرشدي وحمدي الكنيسي وخالد حبيب وإيهاب ماضي ومنى عبدالكريم.

فيما ترشح 9 لمناصب العضوية تحت السن، هم محمد الجارحي ومحمد سراج ومهند مجدي وشيرين منصور وحسام الدين مصطفى وعمر ربيع ياسين ومحمد سعيد ومروان هشام وأحمد مصطفى.