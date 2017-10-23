الرياض - خالد المصيبيح

استمر الأهلي في صدارة الدوري السعودي بفارق الأهداف عن الهلال الثاني والذي لديه مباراة مؤجلة ووصلا برصيدهما الى 16 نقطة بعد ان حققا فوزين في ختام الجولة السابعة من الدوري السعودي.

وجاء فوز الأهلي على غريمه الاتحاد بثلاثية دون مقابل بعد شوط اول كان الاتحاد فيه الأفضل وأهدر عدة فرص كان أبرزها كرة فيلانوفا التي عادت من عارضة مرمى الأهلي.

وانتهى الشوط سلبيا إلا ان الوضع اختلف كثيرا في الشوط الثاني الذي دانت السيطرة فيه للأهلي الذي بكر فيه هدافه عمر السومة بتسجيل الهدف الأول (50) ولم يلتقط لاعبو الاتحاد أنفاسهم من صدمة الهدف إلا وعاد البرازيلي ليوناردو، وأضاف الهدف الثاني (56)، لتستمر السيطرة الأهلاوية وسط إحباط لاعبي الاتحاد ويختتم السومة مسلسل الأهداف في الدقيقة 90 من انفراد في مرمى الاتحاد الذي ظل على رصيده السابق 8 نقاط فقط وفي المركز الثامن.

وفي الرياض خرج الهلال بصعوبة كاسبا 3 نقاط غالية من ضيفه الباطن بالفوز بهدفين مقابل هدف واحد. وجاء هدف الفوز الهلالي في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع عن طريق الفنزويلي ريفاس. وظل الباطن على رصيده السابق 13 نقطة وثالث الترتيب بفارق الأهداف عن النصر والفيصلي.