بيروت ـ ناجي شربل

بات مدرب فريق الشباب العربي بيروت لكرة القدم جلال رضوان اول من يتقدم باستقالته من مدربي نوادي الدرجة الاولى اللبنانية للموسم الحالي، بعد خسارة الفريق الذي يخوض موسمه الاول في مصاف الكبار امام مضيفه السلام زغرتا ١-٢، في المرحلة الخامسة من الدوري اللبناني الـ٥٨.

ويعاني الفريق عقما هجوميا، وجاء قرار رضوان ليعطي بحسب المدرب المستقيل دفعا للفريق الذي انتقل من لعب دور اكاديمية تمد بقية الفرق باللاعبين، الى ناد يريد تثبيت موقعه بين الفرق الكروية اللبنانية.

وإذا كان رضوان باكورة المستقيلين من لائحة تضم عدة مدربين ينتظرهم المصير عينه، فإن النجم السابق رضا عنتر تنفس الصعداء بعد تحقيق فريقه الراسينغ بيروت فوزا أول على ضيفه البقاعي النبي شيت بثنائية نظيفة، ليحرمه تصدر اللائحة بعد التعادل السلبي بين العهد حامل اللقب والانصار المتصدر في افتتاح المرحلة على ملعب مدينة كميل شمعون الرياضية.

وأبدى رئيس الانصار نبيل بدر رضاه عن نجاح فريقه في استعادة توازنه بعد سقوطه امام الاخاء الاهلي عاليه في المرحلة الماضية، علما انه افتقد قلب دفاعه معتز بالله الجنيدي الموقوف مباراة واحدة.

في حين قال رئيس نادي العهد المحامي تميم سليمان لـ«الأنباء» ان فريقه لا يزال يفتقد اللمسة الاخيرة امام المرمى، معتبرا ان سيناريو الموسم الماضي يتكرر في القسم الاول من الدوري الحالي.

وردا على سؤال حول استمرار فترة السماح للمدرب موسى حجيج بعد تحقيق الفريق اربعة تعادلات وفوز واحد على السلام زغرتا الاسبوع الماضي، قال سليمان: «النتائج لا تزال مقبولة.

والجهاز الفني يعول على النجاح وتحقيق الانتصارات، وفي حال لم تسير الامور لاحقا في هذا الشكل، فإن التغيير سيكون مطلوبا، وهذا الامر يعود الى ادارة النادي ولا يقتصر على قرار شخصي». ورأى سليمان ان فريقه يقدم اداء جيدا، «ووحدها مباراة الاخاء الاهلي عاليه احبطتنا، اذ كان يجب ان نخرج فائزين».

وكرر الكلام عن «احتساب ركلة جزاء غير صحيحة امام النجمة (في المرحلة الأولى) بدلت مسار المباراة ونتيجتها التي اسفرت عن تعادل ٢-٢».