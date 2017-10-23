عاقب النادي الأهلي المصري ضيفه النجم الساحلي التونسي بفوز ساحق بستة أهداف مقابل هدفين في إياب دور الأربعة لبطولة دوري أبطال أفريقيا ليقتنص الفريق المصري تذكرة التأهل للدور النهائي بعد غياب 4 أعوام كاملة.

وفاز النجم الساحلي على الأهلي في لقاء الذهاب بنتيجة 2-1 إلا أن الفريق المصري رد بقوة بسداسية تاريخية، وافتتح التونسي علي معلول ظهير أيسر الأهلي مهرجان الأهداف في الدقيقة 2 ثم سجل المغربي وليد أزارو هاتريك في الدقائق 23 و30 و48 وحمدي النقاز في مرماه في الدقيقة 58 ورامي ربيعة في الدقيقة 63 بينما أحرز رامي البدوي مدافع النجم الساحلي الهدف الوحيد في الدقيقة 51.

وتأهل الأهلي لمواجهة الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا بهذا الفوز الساحق واتسمت المباراة بصفة عامة بسيطرة أهلاوية وانهيار تام من النجم الساحلي وسط أخطاء دفاعية بالجملة من الفريق التونسي.

وقدم الأهلي بداية رائعة بهدف مبكر عن طريق التونسي علي معلول الذي وجه تسديدة سكنت شباك الحارس أيمن المثلوثي في الدقيقة 2. وفي الدقيقة 23 نجح المغربي وليد أزارو في تسجيل الهدف الثاني للأهلي من كرة عرضية رائعة أرسلها مؤمن زكريا وسجلها أزارو ببراعة. وأحرز وليد أزارو الهدف الثالث من ضربة رأس رائعة في الدقيقة 30 وأبعد الحارس أيمن المثلوثي وتصدى إكرامي لضربة رأس من البريقي، لينتهي الشوط الأول بتقدم مثير للأهلي بثلاثية على النجم.

وفي الدقيقة 48 نجح وليد أزارو في تسجيل الهدف الثالث له والرابع للأهلي من تمريرة عرضية متقنة من جانب مؤمن زكريا ليودعها أزارو المتألق الشباك.. وأحرز النجم الساحلي هدفا من ضربة رأس سجلها المدافع رامي البدوي في الدقيقة 51 بعدما سكنت الكرة شباك الحارس شريف إكرامي ببراعة.

وتمكن الأهلي من تسجيل هدف خامس عن طريق هجمة سريعة وانفراد من وليد سليمان الذي تعرض لالتحام قوي ولكن حمدي النقاز مدافع النجم أكمل الكرة في شباك فريقه في الدقيقة 58، ثم أحرز رامي ربيعة الهدف السادس من تسديدة قوية سكنت شباك المثلوثي.

وأضاع وليد سليمان فرصة سهلة على المرمى من خلال محاولة قريبة تصدى لها المثلوثي قبل أن يحرز إيهاب المساكني الهدف الثاني للنجم في الدقيقة 90 من تسديدة سكنت شباك إكرامي.