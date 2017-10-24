بيروت - ناجي شربل

حصل ما كان متوقعا منذ ما قبل انطلاق بطولة الدوري العام اللبناني الـ٥٨ لكرة القدم، فمدرب العهد اللاعب الدولي السابق وأسطورة الكرة اللبنانية موسى حجيج قدم استقالته ولن يكمل المشوار مع حامل اللقب.

استقالة كانت ملامحها قد بانت في تصريح رئيس النادي المحامي تميم سليمان لـ«الأنباء» في عدد امس، والتي كشف فيها ضمنا اسقاط الحماية والتغطية اللتين كان يؤمنهما للمدرب حجيج، بقوله ان بقاء الجهاز الفني يعود الى النتائج الجيدة التي يحققها، واذا لم يحصل ذلك، فإن الجهاز الفني يرحل من تلقاء نفسه.

وبدا ان حجيج تلقى الرسالة جيدا، فاستقال بعد الاجتماع المسائي مع ادارة النادي، منهيا مسيرة استمرت اشهرا، قاد فيها الاصفر بنجاح في نهائيات كأس العالم العربي للنوادي في الاسكندرية (فاز العهد على الزمالك وتعادل مع النصر السعودي والافريقي التونسي، وجانبه الحظ في التأهل لنصف النهائي).

كما أحرز السوبر كأس اللبنانية بفوزه على الانصار في صيدا، بعد اسبوع من خروجه امامه من نصف نهائي كأس النخبة.

وسيحل مكان حجيج المدرب باسم مرمر الدي قاد العهد الموسم الماضي الى استعادة اللقب، علما انه تولى المهمة بعد استقالة الالماني روبرت جاسبرت (مدرب الانصار حاليا).

وكان مرمر يتولى الاشراف على فرق الفئات العمرية في النادي.

وتردد سابقا ان الغاية من استقدام العهد للمدرب حجيج، كانت محاولة تأمين حشد جماهيري للنادي، انطلاقا من اعتبار حجيج ايقونة نادي النجمة والكرة اللبنانية.

وسبق لحجيج تولي الاشراف على فرق عدة بينها النجمة (لاعبا ومدربا) وآخرها الراسينغ بيروت الموسم الماضي.

وعلى خط مواز، تصدر الصفاء ترتيب الدوري بعد المرحلة الخامسة، بفوزه على النجمة بهدفين نظيفين في صيدا، على رغم اكماله المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة ٥١ بعد طرد حسين حيدر لنيله بطاقة صفراء ثانية اثر خلعه قميصه احتفالا بتسجيله الهدف الاول. فيما اضاف مصطفى قانصوه هدف التعزيز في الدقيقة ٨٧.

ولم يشأ رئيس النادي النبيذي اسعد سقال والامين العام سعد الدين عيتاني التصريح بعد المباراة والتعليق على مصير المدير الفني للفريق اللاعب الدولي السابق جمال الحاج.