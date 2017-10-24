القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

بدأ في النادي الاهلي الحديث عن النهائي الافريقي امام الوداد البيضاوي المغربي واللقب ومونديال الاندية، وذلك في خضم فرحة الاهلاوية بالفوز التاريخي على النجم الساحلي التونسي 6-2 في لقاء الاياب للدور نصف النهائي لبطولة افريقيا للاندية الابطال، حيث رفض المدير الفني حسام البدري التمادي في مشاعر الفرحة، مطالبا الجميع بالانتظار حتى الفوز باللقب الافريقي.

وقال البدري: فرحون جدا بالفوز الكبير وتسجيل الفريق لستة اهداف الا انني حزين لدخول مرمانا هدفين لأن هذا له حسابات عند الجهاز الفني يجب ان نهتم بها قبل خوض مباراتي النهائي.

وحول مواجهة فريق الوداد المغربي في النهائي، قال البدري «الفريقان يستحقان الصعود للنهائي وهما كتاب مفتوح لبعضهما بعضا والمواجهة لن تكون سهلة ولن تحسم إلا في المباراة الثانية».

ويصطدم الأهلي بالوداد المغربي في مباراة الذهاب ببرج العرب يوم الجمعة القادم 27 الجاري، وتقام مباراة العودة 3 نوفمبر المقبل في الدار البيضاء.

وقرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة تأجيل مباراتي الأهلي أمام فريقي الأسيوطي والنصر، في الدوري المحلي بعد صعوده إلى نهائي دوري أبطال افريقيا.

ذهول وغضب تونسي

على الجانب الآخر، وضحت علامات الحزن والغضب الشديد على وجه الفرنسي فيلورد هيبارد المدير الفني لفريق النجم الساحلي، غير مصدق الهزيمة الثقيلة التي خسر بها من الاهلي، ورفض حضور المؤتمر الصحافي بعد المباراة.

ماذا قال النجوم؟

٭ هنأ محمد أبوتريكة، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، المارد الأحمر بعد التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا، عقب الفوز العريض. وكتب أبو تريكة عبر صفحته على «فيسبوك»: «مبروك نادي القرن الأفريقي عرض أكثر من رائع في انتـــظار الكـأس أمام نادي الوداد المغربي العنيد.. عظيم يا أهلي».

٭ اعتذر طاهر ابو زيد نجم الأهلي السابق عن سوء تقديره للمــهاجم المغربي أزارو قائلا: «اعترف بأنني أخطـــأت في تقيـــيم المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأحمر بعد لقاء النجم الســاحلي في الذهاب، أظــهر هــذا اللاعب قدرات رائعة في مباراة الإياب وسجل هاتريك وأطالبه بالاستمرار في هز الشباك لأن جماهير الأهلي لا تقبل سوى بهذا الأمر».

٭ أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، على ان مواجهة الوداد المغربي في نهائي بطولة افريقيا ستكون اصعب بكثير من مواجهة الاهلي امــام النجم الساحلي، واشار الى ان الفريقين تقابلا عدة مرات وكل اللاعبين معروفون للفريقين لذلك سيقوم الجهاز الفني بدراسة الوداد جيدا لتحقيق الفوز بالبطولة الغالية عند جماهير الأهلي.