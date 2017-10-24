أعلن م.إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني أسماء 16 لاعبا محترفا وقع عليهم اختيار الجهاز الفني للمنتخب بقيادة الأرجنتيني كوبر للانضمام الى المعسكر المقبل استعدادا للمباراة الودية بالإمارات يوم 9 نوفمبر المقبل، ثم ملاقاة غانا في الجولة الأخيرة لتصفيات كأس العالم روسيا 2018 والمقرر لها يوم 12 منه في مدينة كيب كوست.
واللاعبون المختارون هم: عصام الحضري (التعاون السعودي)، احمد المحمدي (استون فيلا الانجليزي)، محمد عبدالشافي (أهلي جدة السعودي)، احمد حجازي (وست بروميتش الانجليزي)، محمد النني (ارسنال الانجليزي)، محمد صلاح (ليفربول الانجليزي)، احمد حسن كوكا (سبورتنج براجا البرتغالي)، عمر جابر (بازل السويسري)، محمود عبدالمنعم كهربا (اتحاد جدة السعودي)، عمرو جمال (بيتدفيست ويتس الجنوب افريقي)، محمود حسن تريزيجيه (قاسم باشا التركي)، عمرو وردة (اتروميتوس اليوناني)، كريم حافظ (لانس الفرنسي)، رمضان صبحي (ستوك سيتى الانجليزي)، سام مرسي (ويجان الانجليزي)، عمرو مرعي (النجم الساحلي التونسي).