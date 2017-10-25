أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن مباراتي كوريا الشمالية وماليزيا ضمن تصفيات كأس آسيا 2019 في كرة القدم، ستستضيفهما تايلند في 10 و13 نوفمبر المقبل، وذلك بعد تأجيل مباراة الذهاب ثلاث مرات بسبب الأزمة الديبلوماسية بين البلدين.

وكتب الاتحاد القاري في بيان «ستقام مباراتا كوريا الشمالية وماليزيا في المجموعة الثانية ضمن الدور النهائي لتصفيات كأس آسيا، في تايلند في 10 و13 نوفمبر، بعد تأكيد الاتحاد التايلندي لكرة القدم استعداده لاستضافة المباراتين».

وكان الاتحاد الآسيوي اعلن الأسبوع الماضي أن المباراتين ستقامان على ارض محايدة.

وكان من المفترض أن تقام المباراة الأولى في 28 مارس الماضي، لكنها أرجئت بعد توتر العلاقة بين البلدين.

وعين الاتحاد الآسيوي يوم 8 يونيو الماضي كموعد جديد للمباراة لكنه عاد وأجلها قبل أن يتخذ قراره بإقامتها في الخامس من أكتوبر في بيونغ يانغ. ث

م أعلن الاتحاد الآسيوي في 28 سبتمبر الماضي عن تأجيل جديد، بعد قرار وزارة الخارجية الماليزية منع سفر رعاياها إلى كوريا الشمالية.

وستحتسب المباراة الأولى في 10 نوفمبر على ارض كوريا الشمالية، والثانية في 13 نوفمبر على أرض ماليزيا.

وتحتل كوريا الشمالية المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطتين من 3 مباريات وذلك بعد تعرضها لخسارة ساحقة بخماسية نظيفة على ارض لبنان المتصدر (10 نقاط من 4 مباريات) قبل عشرة أيام، فيما تملك ماليزيا نقطة يتيمة من 3 مباريات، وتحتل هونغ كونغ المركز الثاني بخمس نقاط من 4 مباريات.

ويتأهل المتصدر ووصيف المجموعة إلى النهائيات المقررة في الامارات العربية المتحدة.