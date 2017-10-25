القاهرة - سامي عبدالفتاح

بات في حكم المؤكد تأجيل مباراة الزمالك ووادي دجلة في الجولة السابعة لمسابقة الدوري، لمدة 24 ساعة، لتقام يوم الأحد المقبل، بسبب قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بإقامة مباراة الأهلي والوداد المغربي، يوم السبت المقبل (28 أكتوبر) بدلا من الجمعة، بملعب برج العرب، حتى تتاح الفرصة لجماهير الكرة المصرية للتفرغ لمتابعة المواجهة الافريقية، وقد رحب رئيس الزمالك مرتضى منصور بهذا التأجيل لمدة 24 ساعة.

وأعلن عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة ترحيبه بتأجيل مباراة الزمالك مع وادي دجلة في الأسبوع السابع بالدوري بناء على طلب النادي الأبيض.

من جهته، أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن الاتحاد الافريقي لكرة القدم «كاف» أخطر ناديه بموعد مباراة الذهاب في نهائي دوري أبطال افريقيا أمام الوداد البيضاوي المغربي.

وطلب النادي الأهلي زيادة أعداد جماهيره إلى 80 ألف مشجع لدعم الفريق في هذا اللقاء الافريقي. وتلقى مسؤولو الأهلي تأكيدات من جانب العميد ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة بموافقة وزارة الداخلية على زيادة أعداد الجماهير إلى 60 ألف مشجع في الدور النهائي.

في شان آخر، يتواصل إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني مع مسؤولي هيئة ستاد القاهرة الدولي، لتنسيق معسكر المنتخب الوطني القادم في الستاد استعدادا لمواجهة كل من الإمارات وديا ومنتخب غانا في الجولة الأخيرة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم.

ومن المنتظر أن يدخل المنتخب الوطني تحت قيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر معسكرا مغلقا لمدة 48 ساعة في ستاد القاهرة، قبل السفر إلى دبي لمواجهة الإمارات وديا، ومنها يغادر الى غانا للعب مباراته الأخيرة في التصفيات الافريقية لبطولة كأس العالم.

وكان المنتخب الوطني قد نجح في تصدر المجموعة الخامسة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، ليتأهل بشكل رسمي لمونديال روسيا 2018.