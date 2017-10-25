بيروت - ناجي شربل

اختارت إدارة نادي النجمة حصر الأضرار الفنية الناجمة عن خسارة الفريق مباراتين من 5 مراحل في الدوري العام اللبناني الـ ٥٨ لكرة القدم، فأبقت بعد اجتماع طارئ على المدير الفني جمال الحاج، وقصرت التغيير على مساعده فادي الكاخي شقيق حارس مرمى الأنصار والنجمة سابقا ربيع الكاخي.

وتردد الكثير عن تجاذبات داخل اللجنة الإدارية.

ونسب البعض إلى رئيس النادي اسعد سقال رغبته في تغيير المدرب جمال الحاج وتعيين بديل لإحداث صدمة إيجابية في الفريق.

إلا ان طرحه جوبه برفض من نائبه صلاح عسيران والأمين العام سعد الدين عيتاني اللذين اختارا تجديد الثقة بالحاج، انطلاقا من خوض الفريق مبارياته القوية في مرحلة الذهاب وتحديدا أمام العهد والأنصار والصفاء (تعادل في الأولى وخسر في المباراتين التاليتين).

وتناول الثنائي عسيران وعيتاني المشاكل الحاصلة بين اللاعبين والجهاز الفني طالبين الى الحاج معالجتها.

وعلى الفور اتصل الأخير بمساعده فادي الكاخي طالبا منه تقديم استقالته ومثنيا في المقابل على جهوده في تحضير الفريق.

وتردد الكاخي بداية في تلبية طلب الحاج، لكنه عاد وتجاوب انطلاقا من تجربة احترافية يخوضها منذ فترة طويلة. وكان التحق بالنجمة قادما من أكاديمية «اسباير» القطرية حيث تولى الإشراف على فرق للفئات العمرية.

إلا ان البعض من المواكبين لشؤون النجمة تحدثوا عن قساوة مارسها الكاخي على اللاعبين لجهة الالتزام في التمارين والتشدد في تناول الأطعمة المناسبة، وهذه الأمور لا يهضمها اللاعبون اللبنانيون بسهولة، وغالبا ما تؤدي الى موجة رفض تستجيب لها إدارات النوادي، انطلاقا من مقولة صعوبة تغيير اللاعبين في عز الموسم.