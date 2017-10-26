القاهرة - سامي عبدالفتاح

استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة على إجراء انتخابات على مقعدي سحر وحازم الهواري يومي 25 أو 26 نوفمبر المقبل، واللذان تقدما باستقالتيهما مؤخرا.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن فتح باب الترشح لانتخابات الجبلاية على المقعدين اليوم، تنفيذا للقانون الجديد بتوفيق أوضاع كل الاتحادات والأندية قبل نهاية نوفمبر المقبل.

وكان الاتحاد الدولى «فيفا» قد أرسل خطابا إلى اتحاد الكرة يحذر فيه من إجراء انتخابات جديدة للمجلس بأكمله، وهدد بتجميد النشاط في حالة ثبوت التدخل الحكومي بإجبار الجبلاية على إقامة انتخابات جديدة، بعد ان اعتمد الاتحاد الدوري المجلس الحالي برئاسة هاني أبوريدة ولائحته التنفيذية المعتمدة من جمعيته العمومية.

إلى ذلك، تنطلق اليوم الجولة السابعة من مسابقة الدوري المصري لكرة القدم وتستمر حتى الأحد المقبل، فيلعب اليوم مصر المقاصة مع طنطا، وطلائع الجيش مع سموحة، وغدا الجمعة يلعب الاتحاد السكندري مع الداخلية، ثم ديربي القناة وسباق الصدارة بين الإسماعيلي والمصري، وانبي والرجاء، والمقاولون والإنتاج الحربي، ويوم السبت يلعب النصر مع بتروجيت، وتختتم الجولة بلقاء الزمالك ووادي دجلة.. وقد تأجلت مباراة الأهلي مع الأسيوطي لارتباطه بلقاء الوداد المغربي يوم السبت في جولة الذهاب للنهائي الافريقي.

وحول هذا النهائي وصف التشيكي فرانز ستراكا المدير الفني لسموحة سداسية الأهلي في النجم الساحلي التونسي في إياب دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا بأنها «مرعبة»، مؤكدا أن لاعبي الفريق الأحمر تفوقوا على أنفسهم خلال اللقاء، لكن يجب أن يأخذوا حذرهم في مباراتي النهائي، ويجب ان تكون كل الجماهير المصرية وراء الأهلي في مواجهة السبت المقبل باستاد برج العرب كي يفوز الأهلي بنتيجة مريحة.

وقال ستراكا لليوم السابع: «الجميع مطالب بخلع قمصانه وانتماءاته والوقوف خلف الأهلي في مواجهة الوداد المغربي في الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها السبت المقبل بستاد برج العرب بالإسكندرية في ذهاب الدور النهائي

وأضاف ستراكا: الأهلي يستحق اللقب، لكن الوداد فرقة عنيدة وتحتاج تحضيرا كبيرا من الجهاز الفني الكفء للأهلي بقيادة حسام البدري.