الرياض ـ خالد المصيبيح

تستكمل اليوم لقاءات الجولة الـ 8 من الدوري السعودي للمحترفين بثلاثة لقاءات، يسيطر لقاء قمة العاصمة على ابرز الاحداث اليوم الذي سيجمع قطبيها النصر والهلال في لقاء مهم ومنتظر لهما وسط مخاوف انصار الفريقين من وضعهما غير المستقر من خلال نتائجهما وتحديدا في الجولة السابقة بعد ان خرج النصر من أحد بتعادل صعب وكسب الهلال الباطن في الوقت بدل الضائع.

وتختلف الحسابات اليوم لدى الفريقين عبر كل الفئات تدريبيا وجماهيريا ولاعبين فالفوز يعني الكثير لكل طرف، فمدرب الهلال الارجنتيني رامون دياز اكد للاعبيه ان عليهم نسيان بطولة اسيا والتفكير في لقاء اليوم وضرورة الاستمرار في المنافسة على الدوري، ومن الجانب الاخر فرض الارجنتيني الاخر غوستافو كونتيروس مدرب النصر السرية التامة في تدريبات فريقه التي خلت حتى من الاجهزة الادارية في النادي.

واكد كونتيروس انه يعرف دياز وطريقته كثيرا وقال: «لقد تغلبت عليه كثيرا في مناسبات سابقة الا انه يتفوق علي هنا بالمامه اكثر مني في اجواء الكرة السعودية».

وفنيا يدخل الفريقان لقاء اليوم وسط تكامل عناصري ويبرز فيه الكثير من اللاعبين المحليين المميزين مدعومين بعدد اخر من اللاعبين الاجانب وان كانت كفة الهلال تبدو اكثر قوة وتفاهما مما هي عليه في النصر بالنسبة للاجانب الذين فرضوا تواجدهم في الهلال.

ويدخل الهلال المباراة برصيد 16 نقطة وفي المركز الثاني بفارق الاهداف عن الاهلي الاول وله مباراة مؤجلة، بينما يدخل النصر برصيد 13 نقطة وهو في المركز الرابع بفارق الاهداف عن الباطن الثالث.

الأهلي في ضيافة الفيصلي

وفي المجمعة، يحل الاهلي المتصدر ضيفا ثقيلا على الفيصلي الخامس بفارق الاهداف عن النصر والباطن. وسيسعى المستضيف الفيصلي لتعويض خسارته السابقة من التعاون والعودة لمركزه المتقدم السابق، بينما سيبحث الاهلي عن تأكيد فوزه السابق على غريمه الاتحاد والتمسك بالصدارة وان كان سيغيب عنه اليوم هدافه السوري عمر السومة الموقوف بتراكم البطاقات وربما استفاد الفيصلي من هذا الجانب.

واخيرا يلتقي الباطن في ملعبه بالرائد في محاولة من اصحاب الارض بتعويض الخسارة السابقة في الجولة الماضية من الهلال، بينما لايزال الرائد يسعى للخروج من قاع الترتيب الذي احاط به منذ بداية المسابقة.

إغلاق ملف خميس

من جهة اخرى، اغلقت الهيئة العامة للرياضة ملف قضية اللاعب عوض خميس التي اشغلت الشارع الرياضي السعودي واعلامه الرياضي كثيرا حيث تقرر ان يعيد النصر مبلغ الـ6 ملايين ريال التي تسلمها من الهلال وتم التفاهم بين الناديين على ذلك فيما لاتزال قضية اللاعب محمد العويس وطرفاها الاهلي والشباب تنتظر حلا بعد ان تجاوزت القضية فترة طويلة.