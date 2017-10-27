القاهرة - سامي عبدالفتاح

بدأ أمس فريق الكرة بالنادي الأهلي المصري، بقيادة حسام البدري، معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة الوداد المغربي غدا في ستاد برج العرب، حيث يحشد البدري أسلحته بالكامل أملا في تحقيق نتيجة مريحة تعينه قبل مباراة العودة، والمقرر إقامتها يوم 4 نوفمبر، على ملعب محمد الخامس بالعاصمة المغربية (كازابلانكا).

واصطحب البدري جميع اللاعبين المقيدين في القائمة الأفريقية لمعسكر الفريق ببرج العرب باستثناء حسام عاشور، الذي تأكد غيابه بشكل رسمي عن اللقاء، لاستمرار معاناته من إصابة العضلة الضامة، ويعقد البدري عدة محاضرات للاعبيه، للتعريف بقدرات الفريق المغربي ورغم سابق المواجهة المشتركة القريبة بين الفريقين. وكان الفريقان قد التقيا في دور المجموعات من هذه النسخة، حيث تبادلا الانتصار (2-0)، كل في ملعبه.

ووصل أمس الفريق المغربي الى مدينة برج العرب ويؤدي اليوم مرانه الرئيسي على ملعب المباراة بقيادة المدرب الحسين عموتة، الذي أكد أن مباراة الأهلي قوية وتجمع فريقين يملكان الطموح، موضحا أن الفريق المصري هو الأفضل عربيا من ناحية التاريخ والألقاب، لكن الوداد يطمع أيضا في حصد اللقب بعد غياب عن الأندية المغربية.

وقال عموتة إن الوداد سيقدم مباراة قوية أمام الأهلي في جولة الذهاب بالدور النهائي لدوري أبطال أفريقيا، موضحا أن الفريق الأحمر ظهر بأداء مميز أمام النجم الساحلي التونسي، في إياب دور الأربعة الذي حسمه بنتيجة 6-2، واستفاد من القدرات التهديفية للاعبي الفريق، «لكن مباراة النهائي ستختلف تماما».

على صعيد آخر، تقام اليوم في الدوري المصري 4 مباريات، تبدأ بلقاء الاتحاد السكندري بقيادة مدربه الفرنسي الجديد كفالي، مع الداخلية، ثم ديربي مدن القناة بلقاء المصري والإسماعيلي في برج العرب، حيث يتنافسان على صدارة الترتيب العام، كما يلتقي إنبي مع الرجاء والإنتاج الحربي مـــع المقاولـــون العــرب.