واصل اتحاد جدة نزيف النقاط بسقوطه في فخ التعادل أمام ضيفه القادسية 0-0 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة في افتتاح المرحلة الثامنة من الدوري السعودي لكرة القدم.

وهي المباراة الثالثة على التوالي التي يفشل فيها «الإتي» في تحقيق الفوز (تعادلان وخسارة) فاكتفى بنقطة واحدة عزز بها موقعه في المركز السابع بفارق الاهداف امام ضيفه القادسية.

وفي مباراة ثانية، أوقف الاتفاق مسلسل نتائجه السلبية وحقق 3 نقاط ثمينة إثر فوزه الصعب على مضيفه الفيحاء 2-1 على ملعب مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية بالمجمعة.

وسجل ماجد الخيبري (65) والإسباني خوانمي كايخون (72) هدفي الاتفاق، وعبدالله السالم (70) هدف الفيحاء.

وارتقى الاتفاق الى المركز العاشر برصيد 8 نقاط، في حين تراجع الفيحاء الى المركز الثاني عشر برصيد 6 نقاط.

ولم يقدم الفريقان خلال الشوط الأول المستوى المأمول منهما حيث انحصر اللعب في وسط الملعب.

ورغم أفضلية الفيحاء في الشوط الثاني، إلا أن الاتفاق نجح في افتتاح التسجيل إثر هجمة منسقة قادها ماجد الخيبري قبل أن يكملها بنجاح بعد تمريرة من هزاع الهزاع انفرد بها بالحارس فهد الشمري (65).

ونجح الفيحاء في إدراك التعادل بعد 5 دقائق إثر خطأ دفاعي استغله السالم ولعب الكرة على يمين عبدالله الصالح (70).

وبعد دقيقة واحدة عاود الاتفاق التقدم بواسطة كايخون الذي استقبل كرة على مشارف المنطقة وسددها بقوة في المقص الأيسر للحارس الشمري (72).

ولاحت فرصة ثمينة للاتفاق لإضافة الهدف لا ثالث ولكن الدفاع حول الكرة لركنية (83).