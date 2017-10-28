بيروت ـ ناجي شربل

نعى الأمين العام للاتحاد اللبناني لكرة السلة المحامي شربل رزق، رئيس الاتحاد بيار كاخيا إداريا بالطبع، لم يفارق كاخيا الحياة، لكن بيان رزق يشير إلى مفارقة كاخيا الوشيكة منصبه بعد اقل من سنة على انتخابه رئيسا للاتحاد في ١٥ ديسمبر الماضي.



ومرة جديدة يسقط كاخيا من منصبه بعد اشهر، لكن السقوط الوشيك يبدو اسرع هذه المرة.



فبعد قطيعة من قبل الأمين العام وعزل لكاخيا عن إدارة جلسات اللجنة الإدارية للاتحاد، وجه الأمين العام كتابا من ثلاث صفحات الى أعضاء اللجنة الإدارية.

وتضمن الكتاب عرضا لتعثر المفاوضات مع شركة راعية للاتحاد، بسبب ازدواجية في منح الحقوق لشركتين وفند رزق بالتفصيل الممل ما قام به رئيس الاتحاد من اخفاقات، أدت، بحسب رزق، إلى تضيع رعاية على الاتحاد، وتزيد وضعه المالي سوءا، وتغرقه بالمزيد من الديون.

وختم مخاطبا رفاقه في اللجنة الإدارية داعيا إياهم إلى وقفة للحفاظ على ما تبقى من لعبة كرة السلة اللبنانية، وانقاذها «من هذه المصيبة الإضافية».

لم يصدر رد من رئيس الاتحاد على بيان رزق، علما ان كاخيا كان جهد للقاء الأمين العام في محاولة لرأب الصدع وامتصاص النقمة، لكن رزق رد الى طلبه تحديد موعد للقاء قائلا: «انا مشغول في هذه الفترة».

ويتوقع ان يؤدي كتاب رزق إلى استقالة اللجنة الإدارية للاتحاد، فيما تحدث البعض عن إسقاط عضوية كاخيا من اللجنة الإدارية بالتصويت من قبل الجمعية العمومية.

وفي أي حال، فإن كاخيا يعيش أيامه الأخيرة في رئاسة اتحاد كرة السلة.