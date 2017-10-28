القاهرة - سامي عبدالفتاح

في الثامنة مساء بتوقيت الكويت، وعلى ستاد برج العرب بالاسكندرية تنطلق صافرة الحكم الدولي الإثيوبي باملاك تيسيما معلنة عن اطلاق التسعين الدقيقة الأولى من النهائي الافريقي بين فريقي الاهلي المصري والوداد البيضاوي المغربي، على ان تكون التسعين دقيقة الثانية يوم السبت المقبل (4 نوفمبر) في ستاد محمد الخامس بالدار البيضاء، وفي ختامها سيكون تتويج بطل افريقيا بكأس البطولة، مع حصوله على بطاقة المشاركة في بطولة مونديال الاندية التي تقام في ابوظبي خلال ديسمبر المقبل.. لذلك فإن مواجهة اليوم، ستكون بالنسبة للفريقين، المدخل الى البطولة العالمية واللقب الافريقي، ويسعى الاهلي مع جماهيره الغفيرة في ستاد برج العرب، ان تكون مواجهة الليلة هي الحاسمة، قبل شد الرجيل الى الدار البيضاء.



البدري المدير الفني للأهلي حذر لاعبيه من الاستناد الى سداسية الفريق في شباك النجم الساحلي في النصف النهائي، وأخذ المباراة بجدية عالية لتحقيق فوز يريح الفريق في لقاء الإياب، بعد ان اصبح اللقب قريبا جدا.



من جهته، أكد الحسين عموتة، المدير الفني للوداد المغربي، أن مباراة الأهلي المصري قوية وتجمع فريقين يملكان الطموح، موضحا أن الفريق المصري هو الأفضل عربيا من ناحية التاريخ والألقاب، ولكن الوداد يطمع أيضا في حصد اللقب بعد غياب عن الأندية المغربية.



ويتطلع الوداد لكسر عقدة لازمته في تنقلاته السابقة لملعب برج العرب مسرح المواجهة، حيث خاض الوداد 3 مباريات على هذا الملعب في أمجد الكؤوس الأفريقية، ولم يستطع تسجيل أي هدف فيها.



ولعب الوداد الموسم الماضي مباراة ذهاب دور المجموعات أمام الأهلي على ملعب برج العرب، وانتهت المواجهة بالتعادل السلبي، كما واجه الزمالك في ذهاب نصف نهائي نفس النسخة، وخسر 4-0.



الأهلي في حراسة إكرامي



بات شريف إكرامي، حارس مرمى الأهلي جاهزا لمواجهة الوداد، بعد ان تعافى من إصابة بسيطة تعرض لها في العضلة الضامة، داهمته خلال مواجهة النجم الساحلي في إياب الدور قبل النهائي للبطولة، كما استجاب للعلاج الخاص بآلام الأسنان التي عانى منها خلال الأيام الماضية، واضطر الجهاز الطبي لاستخدام الحقن المسكنة للتقليل من آلامه.



في حين تأكدت صعوبة لحاق حسام عاشور، لاعب الوسط، وصالح جمعة صانع الألعاب، بالمباراة الأولى، حيث يحاول الجهاز الفني، بقيادة حسام البدري، تجهيز الثنائي للحاق بلقاء العودة بالمغرب.



وفي شأن أهلاوى آخر، شهد مقرا النادي الأهلي في الجزيرة ومدينة نصر، بداية الندوات الانتخابية، قبل الانتخابات المقررة يوم 30 نوفمبر المقبل، للقائمتين الرئيسيتين بقيادة محمود طاهر ومحمود الخطيب.



وتواجد م.محمود طاهر، رئيس النادي وقائمته في مقر بالجزيرة، مساء الخميس، وبالأمس في مقر مدينة نصر، وسط حضور عدد كبير من أعضاء الأهلي، من أجل الاستماع لبرنامجه وأفكاره للمرحلة القادمة.



وعلى العكس في المقرين، نظم أيضا محمود الخطيب، نائب رئيس النادي السابق ندوة انتخابية، وسط أعضاء قائمته، وسط حشد من أعضاء القلعة الحمراء، للتعرف على برنامج الخطيب، وخططه للمستقبل.

سموحة وأول هزيمة

تلقى فريق سموحة، أول هزيمة له بمسابقة الدوري هذا الموسم، على يد ضيفه طلائع الجيش، بهدف نظيف، في اللقاء الذي أقيم في الجولة السابعة للبطولة.

سجل هدف اللقاء، المهاجم المخضرم صلاح أمين في الدقيقة 48 من عمر المباراة، وتصدى القائم لتسديدة اللاعب أحمد نبيل مانجا.

ورفع الطلائع رصيده بقيادة المدير الفني أحمد سامي، إلى 10 نقاط في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد سموحة بقيادة مديره الفني التشيكي فرانز شتراكا عند 12 نقطة في المركز الثالث.وكان سموحة قد فاز في الجولة الماضية على حساب الزمالك بثلاثية نظيفة

كما اقتنص فريق مصر المقاصة، تعادلا مثيرا من أنياب مضيفه طنطا، بنتيجة 3-3، تقدم طنطا بثلاثية نظيفة في الشوط الأول، سجلها الغاني جوزيف بيسيه «هدفين» في الثانية 18 والدقيقة 49، ثم أضاف مصطفى محمد الهدف الثالث في الدقيقة 28 من تسديدة مزدوجة خلفية.

وانتفض مصر المقاصة، في الشوط الثاني، بهاتريك حسين الشحات في الدقائق 57 و71 و82 من عمر اللقاء.

ورفع طنطا رصيده بقيادة مديره الفني خالد عيد إلى 8 نقاط في المركز السابع في جدول الترتيب، وحصد المقاصة النقطة الثانية ليحتل المركز قبل الأخير، بعد أول مباراة مع المقاصة بقيادة مديره الفني الجديد عماد سليمان.