القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

يحتضن ستاد السلام في السابعة مساء اليوم بتوقيت الكويت، آخر مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري لكرة القدم والتي تجمع بين فريقي الزمالك ووادي دجلة، في مواجهة بالغة الاهمية، لتحسين ترتيب كلا الفريقين في جدول الدوري، واصلاح حالة التأخر التي يعاني منها الفريقان في الجولات السابقة، حيث يحتل الزمالك الترتيب السابع برصيد 9 نقاط فقط، من 6 مباريات، ومازالت اثار خسارته المؤلمة من سموحة، فيما يحتل وداي دجلة المركز الخامس عشر برصيد 5 نقاط.

وحصد فريق الإسماعيلي، فوزا في الوقت القاتل، على حساب المصري البورسعيدي، بنتيجة 2-1، في نفس الجولة، ليؤكد الدراويش صدارتهم للترتيب العام برصيد 16 نقطة وبينما تراجع المصري للمركز الثالث، وتقدم المقاولون للمركز الثاني برصيد 14 نقطة.

ورفع الإسماعيلي، رصيده إلى 16 نقطة في صدارة ترتيب الدوري، بفارق 3 نقاط عن المصري، وشهد اللقاء، تعرض حسام حسن المدير الفني للفريق البورسعيدي، للطرد وحقق فريق المقاولون العرب، فوزا مستحقا على حساب ضيفه الإنتاج الحربي بثلاثية مقابل هدفين، ورفع المقاولون رصيده بقيادة مديره الفني محمد عودة، إلى 14 نقطة في المركز الثاني خلف الإسماعيلي بنقطتين، وتجمد رصيد الإنتاج بقيادة مديره الفني مختار مختار عند 9 نقاط في المركز السادس وفاز إنبي على ضيفه الرجاء المطروحي بثنائية دون رد، ورفع إنبي رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثامن، وتجمد رصيد الرجاء عند نقطة وحيدة في المركز الأخير.