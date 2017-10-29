بيروت - ناجي شربل

حقق الراسينغ بيروت فوزه الثاني في الدوري العام اللبناني الـ 58 لكرة القدم على مضيفه التضامن صور 2 - 1، في المباراة التي جرت بينهما على ملعب صور البلدي في افتتاح المرحلة السادسة.

وجاء الفوز غاليا اذ تحقق في الدقيقة 91 بتسديدة من حمزة سلامة من خارج المنطقة إلى المقص الأيسر للمرمى الصوري.

وحول الراسينغ تأخره في الشوط الأول 0 -1 الى فوز.

فبعدما تقدم أصحاب الأرض في الدقيقة 11 عبر السنغالي داودا ديوب، أدرك الغاني نيكولاس كوفي التعادل للضيوف في الدقيقة 74. إلا أن الأبرز في المباراة ان الفوز الراسينغاوي تحقق بإشراف صوري، عبر المدرب رضا عنتر لاعب التضامن صور سابقا، الذي احتفل بطريقة هستيرية داخل الملعب بعد تسجيل سلامة اصابة الفوز، فأمطر الجمهور الصوري الميدان بقناني مياه البلاستيك اعتراضا على ما اعتبره استفزازا من عنتر.

ورد الأخير في نهاية المباراة متوجها الى الجمهور، وطالبا منه سؤال إدارة التضامن عن تجاهلها طلب عنتر تولي الإشراف على الجهاز الفني للفريق بعد قراره ختام مسيرته لاعبا مع التضامن الموسم الماضي.

وكانت إدارة الراسينغ بيروت عقدت مؤتمرا صحافيا في مكتب الرئيس الفخري للنادي وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون بالاشرفية، في حضور عدد من رؤساء النوادي.

وعرض رئيس الراسينغ جورج فرح والمدرب عنتر بالفيديو لشريط تضمن أخطاء تحكيمية احتسبت على الفريق، منها حرمانه من ضربة جزاء في مباراته التي خسرها امام الصفاء 0 - 2.

وطالب رئيس نادي الانصار نبيل بدر رئيس اللجنة العليا للحكام محمود الرابعة بالاستقالة. فيما دعا أمين سر نادي العهد محمد عاصي إدارة الراسينغ الى كشف ما سماه «الغرف السوداء في التحكيم».

ورد الرابعة لـ «الأنباء» على اتهامات الراسينغ قائلا: «أفاد الراسينغ من إلغاء حكم التماس إصابة صحيحة لاصلاح البرج الشمالي في مباراة الفريقين في المرحلة الخامسة عندما كانت النتيجة التعادل السلبي. أما ضربة الجزاء التي تحدث عنها في مباراته مع الصفاء فهي صحيحة، وقد أظهرتها الكاميرا المثبتة خلف المرمى، ما يجعل خطأ الحكم بشريا». واعتبر الرابعة المراحل التي مرت حتى الآن من الدوري «الأنظف تحكيميا».