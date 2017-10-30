القاهرة - سامي عبدالفتاح

عم الحزن المكتوم لاعبي الأهلي المصري عقب التعادل مع الوداد المغربي 1-1 في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال افريقيا لكرة القدم، ونفس الحال لجماهيره، التي لم تصدق أن الفريق الذي اكتسح النجم الساحلي التونسي بستة أهداف، عجز عن أن يحقق نصف هذا الإنجاز أمام الوداد.

وقالت بعض الجماهير ان الاهلي اصبح في «حداد» خوفا على ضياع حلم الفوز باللقب الافريقي، والعودة الى مونديال الاندية، إلا أن هذه المشاعر لم تمنع الجهاز الفني بقيادة حسام البدري والجماهير أيضا من أن تؤكد ثقتها في لاعبي الفريق، بتحقيق الإنجاز والعودة بالكأس من الدار البيضاء.

وبعد راحة 24 ساعة، يعود لاعبو الأهلي الى التدريب اليوم، دون لاعبه وليد سليمان بسبب الإصابة.

وحدد الجهاز الفني يوم الأربعاء المقبل للسفر إلى المغرب، لخوض لقاء الإياب يوم السبت المقبل في الدار البيضاء على ملعب محمد الخامس، حيث يخوض الفريق تدريباته هناك على مدار 3 أيام قبل المباراة للتأقلم على الأجواء الباردة في المدينة المغربية.