القاهرة - سامي عبدالفتاح

ليلة سعيدة قضتها الجماهير الزملكاوية، بعد ان أمضت اياما حزينة للخسارة بثلاثية أمام سموحة.. حيث حقق فريق الزمالك لكرة القدم بقيادة نيبوشا انتفاضة قوية امام وادي دجلة ففاز بثلاثية مع الرأفة، وفي الليلة نفسها احرز فريق الزمالك لكرة اليد بطولة افريقيا، بتغلبه على الترجي التونسي 31-29 في البطولة التي أقيمت بمدينة الحمامات التونسية.. والطريف أنه في نفس الوقت الذي حقق فيه فريق الزمالك لليد البطولة الافريقية، فقد حقق المنتخب التونسي بطولة افريقيا للكرة الطائرة في القاهرة.. وإليكم التفاصيل:

القدم والثلاثية

استعاد فريق الزمالك، نغمة الانتصارات في مسابقة الدوري الكروي المصري، بعد صيام دام 3 مباريات عقب تغلبه على مضيفه وادي دجلة بثلاثية دون رد، باستاد القاهرة الدولي، في ختام منافسات الجولة السابعة للمسابقة.

سجل ثلاثية الزمالك محمود علاء ومحمد أشرف من ضربة جزاء ومعروف يوسف في الدقائق 51 و58 و90+2، ليفوز الفريق الأبيض مع مديره الفني المونتينغري نيبوشا بعد أن تعادل مع إنبي وطنطا ثم خسر أمام سموحة بثلاثية.

ورفع الزمالك رصيده بهذا الفوز إلى 12 نقطة في المركز الخامس، وتجمد رصيد وادي دجلة عند 5 نقاط في المركز الخامس عشر، بقيادة مديره الفني أحمد حسام ميدو.

الأهلي يسابق الزمن لعلاج مصابيه

بدأ الجهاز الطبي بفريق الأهلي لكرة القدم وتحت اشراف المدير الفني حسام البدري في متابعة عاجلة ومكثفة لعلاج المصابين في صفوف الفريق، استعدادا لجولة الإياب في نهائي افريقيا للأندية الأبطال يوم السبت المقبل امام الوداد المغربي، في الدار البيضاء.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى في برج العرب بتعادل الفريقين 1-1 مما يضع الأهلي في موقف صعب امام مضيفه.

وخضع التونسي علي معلول ظهير أيسر الأهلي، لاختبار طبي قبل التدريبات الجماعية بعدما اشتكى اللاعب من شعوره بإجهاد في العضلة الخلفية.

المران الجماعي

وسيحدد الجهاز الطبي للأهلي، إمكانية مشاركة اللاعب في المران الجماعي من عدمه، وإن كانت فرص لحاق اللاعب بمباراة العودة أمام الوداد يوم 4 نوفمبر المقبل منعدمة وصعبة للغاية.

معلول وسليمان

وكشف خالد محمود، طبيب الاهلي، عن إصابات الثنائي علي معلول ووليد سليمان والتي نتجت عن مشاركتهما أمام الوداد المغربي، في ذهاب نهائي دوري الأبطال الأفريقي، أما حسام عاشور فمازال تحت العلاج، ولن يلحق بالمباراة.

وقال طبيب الأهلي إن علي معلول ظهير أيسر الفريق اشتكى من إجهاد في العضلة الخلفية، فيما اشتكى وليد سليمان من آلام في عضلات الظهر.

وشدد على أن مدافع الفريق رامي ربيعة بحالة جيدة، ولا يعاني من أية إصابات وجاهز تماما للقاء العودة.