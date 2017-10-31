بيروت - ناجي شربل

استعاد الأنصار صدارة بطولة الدوري العام اللبناني الـ 58 لكرة القدم بفارق الإصابات عن الصفاء المتصدر السابق، بفوزه على ضيفه الاصلاح البرج الشمالي برباعية نظيفة، في المباراة التي اجريت بينهما على ملعب مدينة كميل شمعون الرياضية، في ختام المرحلة السادسة.

وسجل للأنصار خالد تكه جي (2) والسنغالي الحاج مالك وعلاء البابا في الدقائق 45 و79 و46 و53. وصد حارس الانصار حسن مغنية «بنالتي» سددها مهاجم الاصلاح السنغالي سيسي كادو جو في الدقيقة 88.

في حين تعادل الصفاء والاخاء الاهلي عاليه 3 - 3 على ملعب أمين عبد النور البلدي في بحمدون. سجل للصفاء الكاميروني ارنست انانغ ومحمد جعفر والسوري محمد المرمور في الدقائق 23 و45 و76. وللإخاء الاهلي اليكس خزاقة (2) واحمد حجازي في الدقائق 46 و50 و92.

وعلى ملعب رشيد كرامي البلدي في طرابلس، تعادل السلام زغرتا ومضيفه طرابلس 2 - 2. تقدم السلام بإصابتين عبر الموريتاني امادو نياز في الدقيقتين 45 و59. وعادل طرابلس عبر البرازيلي تياغو والبوسني نيناد نوفاكوفيتش في الدقيقتين 70 و93.

وعاد النجمة بفوز ثمين من البقاع على مضيفه النبي شيت بثنائية نظيفة سجلها حسن معتوق والنيجيري كبيرو موسى في الدقيقتين 36 و64. وتألق الحارس الناشئ علي السبع (22 سنة) الذي اشركه مدرب النجمة جمال الحاج بدلا من الحارس المحترف عباس حسن، وصد ضربتي جزاء.

كذلك فاز العهد حامل اللقب على ضيفه الشباب العربي في صيدا 3 - 0. وسجل الإصابات احمد زريق ونور منصور من «بنالتي» والسنغالي ابراهيما في الدقائق 36 و66 و91. وخاض العهد المباراة بقيادة مديره الفني الجديد القديم باسم مرمر الذي حل مكان المدرب المستقيل موسى حجيج. وسبق لمرمر ان قاد العهد الى اللقب الموسم الماضي بعدما حل بديلا للألماني روبرت جاسبرت مدرب الأنصار حاليا.