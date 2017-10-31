الرياض - خالد المصيبيح

تبدأ اليوم الجولة الـ 9 من الدوري السعودي للمحترفين بثلاثة لقاءات، فيستضيف الأهلي المتصدر الفيحاء الثاني عشر في لقاء تظل فيه حظوظ الأهلي الأقوى للاحتفاظ بصدارته قياسا بما قدمه في اللقاءات الأخيرة وكسبه لعدة نقاط ادت به الى اعتلاء الصدارة، فيما تراجع كثيرا أداء خصمه الفيحاء الذي بدأ بشكل جيد قبل ان يتراجع ويخسر عدة نقاط ساهمت في تراجعه في الترتيب. ويعود للأهلي اليوم هدافه عمر السومة الذي غاب في الجولة الماضية بسبب البطاقات الصفراء الثلاث وهو بمفرده يشكل قوة هجومية أسهمت في صدارته لهدافي الدوري السعودي.

وفي حفر الباطن لقاء الجريحين من الجولة الماضية المستضيف الباطن والنصر، وكلاهما خسر الجولة الماضية خاصة الباطن الذي خسر بنتيجة قاسية من الرائد بلغت خمسة اهداف على ملعبه، فيما كان النصر قد خسر من غريمه الهلال بهدفين لهدف، ولذلك سيبحث الفريقان عن تعويض خسارتيهما وسيؤثر لقاء الموسم الماضي بينهما في الدوري، الذي انتهى للباطن برباعية مقابل ثلاثة، على اجواء لقاء اليوم الذي سيحسب له الضيوف حسابا وبآمال اعادة البسمة لجماهيره الغاضبة من اداء الفريق الاخير امام الهلال.

وفي آخر لقاءات اليوم في الدمام يلتقي الاتفاق بالرائد وكلاهما قد حقق فوزا في الجولة السابقة بعد فترة ليست بالقصيرة ويسعيان اليوم الى مواصلة حصد النقاط والتقدم الى مركز افضل ويتفاءل انصار الرائد بمواجهة الاتفاق بعد ان كسب لقاءاته الأربع الأخيرة امامه في آخر المواجهات.

من جهة اخرى، عقد تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة مؤتمرا صحافيا، ذكر فيه عددا من القرارات كان ابرزها الموافقة على حضور العائلات لمباريات كرة القدم في المدن الثلاث الرياض وجدة والدمام بعد تجهيز الأماكن المخصصة لها، كما طالب فريقي الاهلي والشباب بضرورة ايجاد حل لقضيتهما حول اللاعب محمد العويس، وقال ان احد الناديين سيتعرض لعقوبة ما لم يتم حلها بينهما بشكل ودي، وطالب آل الشيخ جماهير النصر بالوقوف مع رئيس النادي الامير فيصل بن تركي الذي قدم الكثير للنادي ومازال يدعم بقوة، مؤكدا انه قدم استقالته مرتين ولم يتقدم احد لرئاسة النادي.