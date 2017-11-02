الإسماعيلي يلتقي إنبي.. والمقاولون أمام الداخلية في الجولة الثامنة اليوم

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

جمع الموقف الصعب، الذي يمر به فريق الاهلي في النهائي الافريقي، بين المتنافسين على رئاسة مجلس ادارة الاهلي، محمود طاهر الرئيس الحالي، ومحمود الخطيب المنافس على المنصب نفسه، حيث سيوجد الاثنان مع الفريق الأول في المغرب، استعدادا للقاء الإياب مع الوداد المغربي مساء السبت المقبل في إياب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، على ملعب محمد الخامس بالعاصمة المغربية كازابلانكا بعد انتهاء مباراة الذهاب في برج العرب بالتعادل الإيجابي 1-1 بين الفريقين.

وكان محمود الخطيب قد اصدر بيانا يؤكد حرصه على مرافقة الفريق في مهمته بالمغرب، لدعم الفريق في مهمته، متمنيا ان يتوج النادي باللقب الافريقي الغائب عن الاهلي منذ عام 2013، ايضا أوقف حملة الدعاية الانتخابية في المرحلة الحالية، وبدوره رحب محمود طاهر بوجود الخطيب ضمن بعثة الاهلي.

ويؤدي الفريق مرانه الأول اليوم في الدار البيضاء، التي وصلها في الساعات الأولى صباح اليوم، بعد رحلة طيران طويلة بصحبة بعض الجماهير التي صاحبت الفريق، كما يتوقع وصول اعداد أخرى يومي الجمعة والسبت لمساندة الفريق في مهمته الصعبة. وكان ستاد التيتش قد شهد حضورا جماهيريا رهيبا مساء الأول من أمس لحضور المران الختامي للفريق وتشجيع اللاعبين، الا ان هذا الحضور كاد يؤدي الى كارثة جديدة، لأنه تجاوز الـ40 الفا ملأوا مدرجات وارض الملعب، مما دفع البدري لإلغاء المران في الملعب والاكتفاء بالتدريب في الجيم، وقد انصرفت الجماهير بعد ذلك في سلام مع وقوع بعض الاصابات البسيطة بينهم.

وعقد حسام البدري المدير الفني للأهلي جلسات مكثفة مع جهازه المعاون لوضع الخطة المثلى لمواجهة الوداد، واستقر البدري على الدفع باللاعب حسين السيد في مركز الظهير الأيسر، بعد تأكد غياب التونسي على معلول الظهير الأيسر الأساسي عن المواجهة، بعد أن أثبتت الأشعة التي أجراها معاناته من شد قوي في العضلة الضامة، وهي الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة الذهاب، وأكد طبيب الأهلي بعد اطلاعه على الأشعة أن على معلول سيغيب عن الملاعب لمدة 15 يوما على الأقل.

ومن ملعب التيتش الى ملعب الدراويش في ستاد الاسماعيلية حيث احتشدت ايضا جماهير كبيرة جدا خلال مران الفريق وهي الأكبر في تاريخ النادي وتشجعيا للاعبين على مواصلة مشوارهم الناجح في سباق الدوري والصدارة، حيث يتصدر الاسماعيلي الترتيب العام برصيد 16 نقطة، ويخوض اليوم مبارة مهمة في الجولة الثامنة امام فريق انبي، لذلك فقد حضرت الجماهير بكثافة كبيرة جدا لتحفيز اللاعبين على تحقيق الفوز.

ولكن هذا الحضور الجماهيري للدراويش شهد موقفا سلبيا عندما قامت مجموعة بحرق قميص الأهلي، والهتاف «افريقيا ياوداد».

وتقــام اليــوم ايضــا مباراة اخرى في الجولة الثامنة، تجمع بين المقاولون والداخلية، وتستكمل الجولة يوم الجمعة بلقاء الرجاء مع طنطا، والزمالك مع بتروجيت، ويوم السبت يلعب الاسيوطي مع الانتاج الحربي، والاتحاد السكندري مع المصري وطلائع الجيش مع وادي دجلة، وتختتم الجولة الثامنة بلقاء المقاصة مع سموحة.