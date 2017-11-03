الزمالك في اختبار جديد أمام بتروجيت

القاهرة - سامي عبدالفتاح

حسم المدير الفني لفريق الأهلي حسام البدري قائمته لمواجهة الوداد المغربي، غدا في المباراة النهائية لبطولة ابطال افريقيا، والتي تقام في الحادية عشرة مساء غد بتوقيت الكويت.

وسيعتمد البدري على اللاعبين شريف إكرامي في حراسة المرمى، وأمامه رباعي الدفاع أحمد فتحي وسعد سمير ومحمد نجيب وحسين السيد، وفي الوسط الرباعي عمرو السولية ورامي ربيعة وعبدالله السعيد ومؤمن زكريا، بينما مازال يفاضل بين الثنائي أحمد حمودي وأجايي لكي يلعب أحدهما بجوار المهاجم الصريح وليد أزارو.

ويراهن الأهلي، على ذكرياته الطيبة في الملاعب المغربية، للتتويج بلقب دوري الأبطال لأول مرة في المغرب.

وسبق أن لعب الأهلي في المغرب 10 مرات بجانب مشاركته بطولة النخبة العربية بالدار البيضاء، عام 1997 التي فاز بلقبها.

كانت بداية زيارات الأهلي، للمغرب في عام 1984 حين واجه كلاس كازبلانكا، في دور الـ 32 ببطولة كأس الكؤوس الأفريقية، وفاز بثنائية دون رد سجلها حمدي أبوراضي، وطاهر أبوزيد.

وفي عام 1997 حقق الأهلي لقب بطولة النخبة العربية، بعد الفوز على الفيصلي الأردني (4-0)، ثم الخسارة أمام أولمبيك خريبكة المغربي (2-3)، قبل التغلب على الرجاء بهدفين أحدهما قبل النهاية بلحظات عن طريق سمير كمونة، ثم هدف التتويج بضربة جزاء سجلها هادي خشبة. وفي عام 1999 لعب الأهلي، مع الرجاء في الدار البيضاء، بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وتعادلا (1-1).

سجل للأحمر محمد فاروق. وتجدد الموعد بين الأهلي والرجاء في دور المجموعات بدوري الأبطال عام 2002، وخسر الأهلي (2-1). سجل للرجاء عبد اللطيف جريندو، ومحمد علي ديالو، وأحرز للأهلي أحمد بلال.

وفي عام 2004 تعادل الأهلي، في زيارته لمواجهة حسنية أغادير دون أهداف بدور المجموعات بدوري أبطال العرب، ثم لعب الأهلي مع الرجاء بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا عام 2005، وتعادلا بهدف لكل منهما بعدما سجل سفيان علودي هدف الرجاء، وأحرز عماد متعب هدفا قاتلا للأهلي

في عام 2011 لعب الأهلي ضد الوداد في المغرب بدور المجموعات بدوري الأبطال وتعادلا بهدف لكل منهما وسجل للوداد عبد الرحيم بنكجان وسجل للأهلي محمد ناجي جدو.

عام 2014 واجه الاهلي الدفاع الحسني الجديدي بإياب ثمن نهائي الإضافي بالكونفيدرالية الأفريقية عام 2014، وخسر الأهلي بهدفين مقابل هدف سجله أحمد رؤوف بعدما أحرز الدفاع ثنائية عن طريق أحمد شاكو وجوان لانجلوما، وصعد الفريق المصري لدور المجموعات بفضل قاعدة التسجيل خارج الأرض بعد فوزه في مصر بهدف لعبد الله السعيد.

عام 2015 لعب الأهلي أمام المغرب التطواني، في عقر داره بدور الستة عشر ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2015 وخسر بهدف نظيف للمخضرم محسن ياجور.

عام 2016 ذهب الأهلي للدار البيضاء لمواجهة الوداد بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا وفاز بهدف رامي ربيعة، ولعب في دور المجموعات بالنسخة الحالية أمام الوداد وخسر بثنائية الكونغولي فابريس أونداما، ووليد الكرتي.

الأبيض في مواجهة قوية

يخوض اليوم فريق الزمالك مواجهة قوية أمام ضيفه بتروجت في أقوى لقاءات الجولة الثامنة، ويبحث الفارس الأبيض بقيادة مديره الفني المونتنيجري نيبوشا يوفوفيتش عن استمرار صحوته بعد الفوز على وادي دجلة بالجولة الماضية بثلاثية ورفع رصيده إلى 12 نقطة في المركز الخامس.

ويأمل محمد يوسف المدير الفني لفريق بتروجت تحقيق نتيجة طيبة تعزز موقفه بجدول الترتيب بعدما وصل الفريق إلى 10 نقاط بالمركز السادس، ويغيب عن الفريق البترولي مهاجمه أحمد جعفر الموقوف لأسباب تأديبية بعد إلقاء قميص الفريق أرضا في لقاء النصر الماضي، كما يغيب محمد عادل جمعة للإيقاف.

وفي مباراة اخرى يتطلع الرجاء للفوز الأول مع مدربه عماد النحاس أمام فريق طنطا الذي يقدم عروضا مميزة هذا الموسم ويسير بخطى ثابتة ونجح في حصد 8 نقاط.