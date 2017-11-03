الرياض ـ خالد المصيبيح

غادر المنتخب السعودي الأول عصر أمس إلى البرتغال استعدادا لإقامة معسكر إعدادي لمدة 10 أيام سيلعب خلاله ثلاثة لقاءات ودية أمام منتخبات لاتفيا والبرتغال وبلغاريا.

ويهدف الجهاز الفني بقيادة المدرب الأرجنتيني ادجارد باوزا إلى الوقوف على جهوزية لاعبيه الـ 31 الذين اختارهم للقائمة، فيما سيغيب اللاعب رقم 32 احمد الفريدي لتواجده في لندن مع فريق مانشستر يونايتد من أجل إعداده اللياقي.

وعلى صعيد المسكرات، بدأ عدد من الأندية السعودية معسكرات خارجية لمدة 10 أيام لاستغلال فترة التوقف فقرر النصر التوجه إلى دبي لإقامة معسكر إعدادي للفريق تأهبا للمرحلة المقبلة، فيما سيغادر الهلال والأهلي الى ابوظبي لإقامة معسكر مماثل على الرغم من ان تلك الفرق تفتقد عددا كبيرا من اللاعبين الدوليين المتواجدين في معسكر المنتخب السعودي الاول.

وفي الدوري السعودي، استمر الاهلي في صدارة الفرق بفارق الاهداف عن الهلال الذي لديه لقاء مؤجل، ولم ينجح الهلال في استغلال تعادل الاهلي مع الفيحاء عندما سقط في التعادل مع الشباب بهدف لكل منهما، وكان الهلال قد تقدم أولا عن طريق هدافه البرازيلي ادواردو في الدقيقة 47، قبل ان يعادل الشباب عن طريق لاعب الهلال السابق خالد كعبي (68)، وبات للهلال 20 نقطة وللشباب 9 نقاط وفي المركز السابع.

وفي الأحساء عاد الاتحاد للانتصارات بعد غياب بعد أن كسب مستضيفه الفتح بهدفين مقابل هدف واحد، وسجل للاتحاد التونسي احمد العكايشي (53) وعوض خريص (90)، فيما سجل للفتح جواو بيدرو، فيما أهدر لاعب الفتح التونسي عبدالقادر الوسلاتي ضربة جزاء لفريقه.

وفي الدمام خطف القادسية فوزا ثمينا من التعاون عندما كسبه بهدف لاعبه البرازيلي خوزيه اليتون (64) ليصعد القادسية الى المركز السادس برصيد 12 نقطة ويظل التعاون تاسعا برصيد 11 نقطة.

وشهد الدوري السعودي بعد نهاية هذه الجولة اقالة المدرب الخامس وهو الروماني كونستاتين جالكا مدرب الفيحاء بعد النتائج غير الجيدة للفريق وحلوله حاليا في مركز متأخر، وتم التعاقد مع الارجنتيني جوستافو كوستاس الذي سبق له تدريب النصر موسم 2012.