بيروت ـ ناجي شربل

دخلت اندية كرة السلة اللبنانية على خط الأزمة الاتحادية بين غالبية أعضاء اللجنة التنفيذية ورئيسها بيار كاخيا، اذ طالب ممثلو الاندية في لقاء عقد بدعوة من رئيس نادي بيروت نديم حكيم، بلقاء اللجنة الإدارية للاتحاد لبحث سلسلة مواضيع معها.

وتتمحور نقاط البحث المطروحة، السؤال عن أسباب زيادة اللجنة الإدارية للاتحاد أسعار تذاكر الدخول الى المباريات بنسبة تصل الى اكثر من نصف دينار كويتي، فضلا عن السؤال عن عدم توزيع الاتحاد العائدات المالية للنوادي من حقوق رعاية بطولة الدرجة الأولى، وهي المورد المالي الوحيد للاتحاد، الى السؤال عن قيمة الديون المترتبة على الاتحاد جراء استضافة كأس آسيا في أغسطس الماضي.

أمين عام الاتحاد المحامي شربل رزق استنكر في تصريح لـ «الأنباء» الطريقة التي اعتمدتها الاندية في مخاطبة الاتحاد، وسأل «من يدير اللعبة: الاتحاد ام الاندية؟ وهل نحن امام استدعاء للمثول امام الأخيرة، علما ان أي لقاء يعود الى الاتحاد تحديده».

وردا على سؤال قال رزق «تسعى الاندية الى جمع ما لا يمكن جمعه بين غالبية أعضاء اللجنة التنفيذية ورئيس الاتحاد». وكانت اللجنة الإدارية للاتحاد عقدت جلسة رابعة تواليا بغياب الرئيس الذي غاب بداعي السفر. ودعا رزق الى الجلسة بناء على طلب من 10 أعضاء، علما ان القانون يتيح لسبعة أعضاء طلب عقد جلسة.

وتبلغ كاخيا «الدعوة الى الجلسة حسب الأصول بالبريد الالكتروني وليس عبر تطبيق واتساب (كما فعل كاخيا نفسه حين دعا الى جلسة لم تقعد الأسبوع الماضي)»، وأضاف رزق ان اللجنة الإدارية تتولى إدارة شؤون اللعبة حسب الأصول وبكل مسؤولية.

في المقابل، دعا الرئيس السابق للاتحاد جورج بركات الى التريث في شأن اعتبار الاتحاد مستقيلا.

وقال لـ «الانباء»: «لايزال الاتحاد موجودا، على رغم اهتزاز الثقة بين الأعضاء والرئيس، ومبادرة الأعضاء الى عزل الرئيس، وفقدان الأخير المونة عليهم، وهذا أمر غير مسبوق في تاريخ إدارة كرة السلة اللبنانية».

واضاف ان كاخيا لا يتحمل وحده مسؤولية ما آلت اليه الأمور، متسائلا عن دور أعضاء اللجنة الإدارية «في المرحلة التي شهدت الوصول الى الانهيار الذي تعاني منه اللعبة حاليا».

ورفض بركات لعب دور المنقذ كما فعل في العام 2010 بعد إطاحة كاخيا، وقال «أوضاع البلاد الحالية (من الناحية الاقتصادية) لا تسمح بذلك، فضلا عن وجود مجموعة من الإداريين مستعدون للعب دور انقاذي، يأتي في طليعتهم منافس كاخيا في الانتخابات الأخيرة أكرم الحلبي، ورئيس اللجنة الأولمبية جان همام، إلى محاولة الرئيس السابق د.روبير أبو عبدالله الترويج لرئيس نادي بيروت نديم حكيم».