أسامة المنصور

أكد نائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات «فيا» ناصر بن خليفة العطية عدم رغبته في تولي هذا المنصب لولاية ثانية عقب انتهاء ولايته الأولى في أوائل ديسمبر المقبل، حيث ستجرى انتخابات في العاصمة الفرنسية باريس مقر الاتحاد.

وقال العطية: بعد مشاورات مباشره مع جون تود بصفته رئيس الاتحاد الدولي للسيارات «فيا» طلبت من خلاله عدم الرغبة في التجديد لهذا المنصب رغم إصراره ولكنه في نهاية المطاف كان متفهم لذلك فقبل اعتذاري.

وأضاف: بعد مضي أربع سنوات على توليه منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينا» لابد وأن أتقدم بالشكر والتقدير لرئيس الاتحاد الدولي للسيارات على قبوله وتفهمه حول عدم رغبتي للتجديد لأربع سنوات مقبلة، كما أنني أشكره وفريق عمله الذي تشرفت بالعمل إلي جانبهم لرسم خطط إستراتيجية لمستقبل أفضل لرياضة السيارات خاصة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتابع أن منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أتاح الفرصة في تعزيز تلك العلاقة الاخوية مع كل اتحادات وأندية المنطقة، وقال: أيام معدودة وتنتهي المدة القانونية لهذا المنصب، ولكن تلك العلاقات الأخوية التي تشرفت به مع اخواني رؤساء اتحادات وأندية الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمعنية برياضة السيارات ستظل بإذن الله باقية، وهي من أحد المكاسب التي جنيتها من خلال تولي هذا المنصب طيلة الأربع سنوات الماضية كما ولا يسعني بهذه اللحظة، إلا أن أتقدم لهم بالشكر والعرفان على ما كانوا يبذلونه من جهود جبارة في سبيل الارتقاء بمستوى رياضة السيارات عبر منطقتنا التي تعد اليوم من أهم الأقاليم التي يحرص عليها الاتحاد الدولي للسيارات في تنميتها.