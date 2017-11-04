القاهرة - سامي عبدالفتاح

يترقب ملايين المشجعين إياب الدور النهائي لدوري أبطال افريقيا في كرة القدم، والذي يجمع اليوم الأهلي المصري ومضيفه الوداد البيضاوي المغربي على ستاد محمد الخامس بالدار البيضاء، بعد أن انتهى لقاء الذهاب بالتعادل 1-1 على ملعب برج العرب.

وبات التعادل السلبي فقط يكفي الوداد في لقاء الإياب من أجل التأهل لأول مرة في تاريخه إلى بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام في الإمارات العربية المتحدة الشهر المقبل وتكرار الإنجاز الذي حققه منافسه العتيد الرجاء، الذي شارك في النسخة الأولى لمونديال الأندية عام 2000 بالبرازيل، وهو ذات الهدف الذي يسعى الفريق المصري لتحقيقه.

ويتسلح الوداد خلال مباراة اليوم بمؤازرة عاملي الأرض والجمهور، اللذين كانا لهما مفعول السحر طوال مسيرة الفريق في النسخة الحالية للبطولة، التي بدأت في شهر مارس الماضي.

ولم يعرف الوداد سوى لغة الانتصار خلال لقاءاته على ملعبه، فحافظ على سجله خاليا من التعادلات والهزائم في مبارياته الست التي لعبها بالمغرب في المسابقة هذا العام، بفضل مؤازرة جماهيره الفعالة، التي يراهن عليها الحسين عموتة مدرب الفريق في المواجهة المرتقبة.

واتفق المدربان العربيان حسام البدري وحسين عموتة على انها مباراة صعبة في حساباتها وان نتيجة التعادل في لقاء الذهاب 1-1، زادتها صعوبة على الاهلي، بحسب وصف البدري، إلا ان عموتة، وصف النتيجة السابقة بأنها مثل الفخ، خاصة امام فريق كبير مثل الأهلي والذي اعتاد على المواقف الصعبة، وكان آخرها مع الترجي والنجم الساحلي التونسيين.

واصطحب حسام البدري 22 لاعبا، وهم: شريف إكرامي، محمد الشناوي، أحمد عادل عبدالمنعم، وفي الدفاع: محمد هاني، أحمد فتحي، رامي ربيعة، محمد نجيب، سعد الدين سمير، حسين السيد، صبري رحيل، وفي خط الوسط: عمرو السولية وهشام محمد ومؤمن زكريا ووليد سليمان وكريم نيدفيد وميدو جابر وعبدالله السعيد وأحمد حمودي وأحمد الشيخ، وفي خط الهجوم: جونيور أجايي وعماد متعب وأزارو، فيما تم استبعاد صالح جمعة وحسام عاشور وعلي معلول للإصابة.

وسافر معلول إلى تونس من أجل عرض إصابته على طبيب منتخب بلاده.

وقال البدري إن لاعبي الفريق والجهاز الفني أصبحت لديهم رغبة مضاعفة في الفوز بالبطولة الأفريقية وانتزاع اللقب.

وأكد البدري ان الحضور الجماهيري الغفير وغير المسبوق لتدريب الفريق، يؤكد أن جمهور القلعة الحمراء «عظيم للغاية».