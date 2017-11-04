القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

تعادل فريق إنبي مع مضيفه الإسماعيلي 1-1 في إطار الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري لكرة القدم. وتقدم إنبي بهدف عن طريق عرفة السيد في الدقيقة 25، وتعادل الإسماعيلي عبر حسني عبد ربه من ضربة جزاء في الدقيقة 36.

ورفع إنبي رصيده إلى 10 نقاط في المركز السابع، أما الإسماعيلي ارتفع رصيده إلى 17 نقطة في صدارة الترتيب. وواصل الإسماعيلي مسيرته بدون هزيمة خلال المباريات الماضية، كما أنه مازال منافسا قويا على قمة الدوري المصري.

وتقام اليوم ثلاث مباريات في الجولة نفسها، فيستضيف الأسيوطي فريق الإنتاج الحربي، ويلتقي المصري مع الاتحاد السكندري، وطلائع الجيش مع وادي دجلة.