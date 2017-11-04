بيروت - ناجي شربل

بات هومنتمن بيروت ثالث فريق لبناني يحرز بطولة الاندية العربية لكرة السلة، بفوزه في نهائي النسخة الـ ٣٠ على جمعية سلا المغربي بفارق نقطة واحدة بعد وقت اضافي ٩٨-٩٧، الوقت الاصلي ٨١-٨١ (الاشواط 26-15، 43-34، 63-48، ٨١-٨١، ٩٩-٩٨) في المباراة النهائية التي اجريت بينهما في قاعة الاخير قرب العاصمة الرباط.



وسبق للحكمة بيروت احراز اللقب مرتين قي قاعة النادي الرياضي غزير في ١٩٩٨ و١٩٩٩.



فيما احرز الرياضي بيروت اللقب خمس مرات في الالفية الجديدة، كالآتي، ٢٠٠٥ في دبي، ٢٠٠٦ في الرباط، ٢٠٠٧ في جدة، ٢٠٠٩ في بيروت و٢٠١٠ في الاسكندرية.



وشارك المصري اسماعيل احمد مع هومنتمن كلاعب لبناني، علما انه احرز باكورة القابه مع الاتحاد السكندري المصري في ١٩٩٦ في قاعة نادي الكهرباء بزوق مكايل بفوزه على الحكمة، قبل مشاركته لاحقا مع الفرق اللبنانية الثلاثة في غالبية القابها العربية.



وشهدت منطقة برج حمود احتفالات صاخبة ليل الخميس، اذ احتشدت جماهير هومنتمن في ساحتها الرئيسية حاملة اعلام الفريق في العيد المئوي لتأسيس جمعية هومنتمن.



وكان الرياضي احرز البطولة الآسيوية في الصين الشهر الماضي، لتعوض الاندية اللبنانية اخفاق المنتخب في بطولة آسيا الـ ٢٩ التي استضافها لبنان في مجمع نهاد نوفل بزوق مكايل في اغسطس الماضي، وحل فيها سادسا.