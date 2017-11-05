بيروت ـ ناجي شربل

انتزع الصفاء صدارة الدوري العام اللبناني الـ٥٨ من الانصار، بفوزه عليه ٣-١ (الشوط الاول ٢-١)، في المباراة التي اجريت بينهما تحت الاضواء الكاشفة على ملعب مدينة كميل شمعون الرياضية في بيروت، في افتتاح المرحلة السابعة.

وهذه الخسارة الثانية للانصار بعد سقوطه بثنائية نظيفة امام الاخاء الاهلي عاليه في بحمدون في المرحلة الرابعة. وسجل للصفاء عمر الكردي (٢) والسوري محمد المرمور في الدقائق ١٥ و٤٥ و٦٨، وللانصار خالد تكه جي من ركلة جزاء في الدقيقة ٣٤.

واعتبرت النتيجة انجازا لمدرب الصفاء محمد الدقة الذي يطلق عليه لقب «قاهر الكبار»، بعدما سبق له قيادة الصفاء الى الفوز على النجمة ٢-٠.

وتحسب للاعبي الصفاء اصرارهم على الانتصار لقميص الفريق، رغم الاوضاع المادية المتعثرة للنادي، ما اضطر للتخلي عن عدد لا بأس به من لاعبيه النجوم لتأمين تسديد رواتب اللاعبين الحاليين.

وفي المقابل، ستقرع النتيجة ناقوس الخطر في الانصار، الذي يتأكد لجهازه الفني حاجة الفريق الى لاعب يحدث فارقا في المباراة الى جانب الهداف السنغالي الحاج مالك، ما سيدفع ادارة النادي الى تكثيف المساعي لاستعادة ربيع عطايا من زوب اهان الايراني في مرحلة الاياب.